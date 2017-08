Lidé odmítají zástavbu volného prostranství v Pařížské ulici. Chtějí zeleň

Plácek před hotelem InterContinental, který tvoří z části dlažba, vjezd do garáží a betonový výdech z garáží se stromy a keři donedávna nevzbuzoval příliš zájmu. Teď se ale o jeho budoucnost obávají místní i část vedení města, podle nichž jde o další úbytek zeleně z centra Prahy.

Institut plánování a rozvoje (IPR) jej v připravovaném Metropolitním plánu vymezil jako stavební pozemek, na kterém může stát až sedmipatrová budova. Pozemek, který je součástí komplexu hotelu InterContinental, patří skupině J&T. Ta ho koupila v roce 2013 společně s hotelem.

„V současném územním plánu je náměstíčko vedeno jako veřejné prostranství, a tak by to mělo zůstat,“ uvedla však radní hlavního města pro životní prostředí Jana Plamínková (Trojkoalice/STAN).

Na pozemku stál do roku 1945 blok domů podél Pařížské ulice. Ten ale na konci války zčásti vyhořel a zbytek padl za oběť právě výstavbě hotelu. „Jeho architekt Karel Filsak tam nechal záměrně volné prostranství, aby měla hmota hotelu odstup od zástavby,“ vysvětluje historik architektury Zdeněk Lukeš.

„Ať je na plácku zeleň“

Na to, že je pozemek v Metropolitním plánu veden jako stavební, poprvé upozornil deník Právo, podle kterého plánuje majitel pozemku výstavbu sedmipatrové budovy s kancelářemi a luxusními byty.

„Centrum Prahy je už nyní zahuštěné hodně. My bychom proto měli takovéto drobné prostory chránit. Jsou to místa, kde by mohly být zelené plochy, které by město ochlazovaly a omezovaly tepelný ostrov, který je v letních měsících čím dál větším problémem,“ říká radní Plamínková.

Například Piráti zase kritizují, že změnou pozemku na stavební parcelu by skupina J&T přišla k vysokým výdělkům, zatímco městu by se zvýšily náklady.

Budoucnosti prostranství se obávají také místní obyvatelé. „Podle nás hrozí, že dojde k nemyslitelnému zásahu do této oblasti. Lidí, kteří v okolí žijí, by se případná výstavba velmi dotkla,“ uvádí Zuzana Chlupáčová ze spolku Žijeme v centru. „Na tomto břehu Vltavy citelně chybí jakákoliv zeleň a případná další výstavba by situaci ještě zhoršila,“ dodává Karel Ulm ze Sdružení občanů a přátel Starého Města a Josefova v Praze.

Podobný názor má také architekt Lukeš. Podle něj existovaly podobné plány už dříve. Na plácku mělo například vzniknout další křídlo hotelu. „To, že je prostranství prázdné, je podle mě naprosto správně. Dokázal bych si dokonce představit, aby bylo pojmenované jako regulérní náměstí,“ říká Lukeš s tím, že výstavba budovy by byla chybou.

Praha 1 budovu nechce

Podle ředitele IPR Ondřeje Boháče však žádné konkrétní plány výstavby na pozemku zatím neexistují. „Prostor nicméně jako náměstí nefunguje a nikdy nefungoval. Tak významná ulice, jako je Pařížská, si navíc zaslouží mít čitelnou hranici a srozumitelně uspořádanou, celistvou uliční frontu,“ říká Boháč. Dodává ale, že budoucnost místa by měla vzejít z celospolečenské diskuse.

Návrh Metropolitního plánu se bude magistrátu odevzdávat v září. Poté se k jeho podobě budou vyjadřovat jak městské části, tak veřejnost. Podle radní Plamínkové by se mělo v Metropolitním plánu k pozemku doplnit, že není zastavitelným prostranstvím.

Tomu, aby byl pozemek veden jako stavební, se nebrání Praha 1. Podle starosty městské části Oldřicha Lomeckého (TOP 09) nepřichází v úvahu, aby na místě stála vysoká budova. „Může tam vzniknout v budoucnu například nějaká zastřešená zahrada, která by stavební pozemek potřebovala,“ říká starosta. „Ta diskuse je ale spíše zbytečná, protože by jakákoliv výstavba musela projít přes náš stavební úřad,“ dodává.