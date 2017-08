Central Group koupil většinu ulice u nádraží Žižkov, stále plánuje byty

Cenu nákupu ani budoucí plány s nově nabytými pozemky investor neupřesnil.

„Zatím je jasné jen to, že nemovitost budeme ještě několik let pronajímat ve stávajícím režimu. Je proto předčasné hovořit o dalším využití či nové architektonické podobě,“ uvádí mluvčí Central Group Radek Ježdík.

Zároveň dodává, že nejnovější investice na Žižkově zapadá do strategie, kterou v této části města developer dlouhodobě vede. „Chceme v této oblasti stavět byty s doplňkovými prostorami pro gastronomii, služby a obchody v přízemí staveb a tím tuto oblast otevřít veřejnosti a celkově oživit,“ říká Ježdík.

Tři tisíce nových bytů vyroste na Žižkově

Na místě kancelářských budov by tak mohl stát například objekt podobný protějšímu rezidenčnímu komplexu Residence Garden Towers s téměř sedmi sty byty, jehož výstavbu dokončil investor v loňském roce.

Letos v březnu navíc koupil Central Group od miliardáře Petra Kellnera také známou telekomunikační centrálu a sídlo společnosti CETIN na rohu Olšanské ulice a ulice Jana Želivského. Tam, kde nyní stojí 78 metrů vysoká telekomunikační věž, by podle představ šéfa Central Group Dušana Kunovského mohla v budoucnu vyrůst podobně dominantní moderní stavba.

Fakta Největší developeři zaměřili svou pozornost na nevyužité brownfieldy. Z 84 tisíc bytů v různé fázi připravenosti jich přes 60 procent připadá právě na brownfieldy.



Central Group soustředí své investice především na Žižkov. Přibližně 2 500 bytů postaví v areálu nákladového nádraží.



V jižní části nádraží chce stavět také Sekyra Group. Největší investice plánuje Sekyra do dvou nových čtvrtí – Rohan City v Karlíně a Smíchov City.



Na brownfieldy se soustředí také investor CPI, který plánuje novou čtvrť na nádraží v Bubnech.



Vůbec největší projekt na Žižkově připravuje developer v areálu nákladového nádraží, kde má vzniknout nová čtvrť s více než dvěma a půl tisíci byty.

Podle opozice na radnici Prahy 3 by se měl ale Central Group jako největší developer v lokalitě více podílet na tom, jak okolí jeho pozemků vypadá.

„Tak velký investor, který skupuje téměř celou Olšanskou, by měl být pro město partnerem, který bude investovat i do kultivace okolí a do veřejného prostoru,“ myslí si předseda zastupitelského klubu Žižkov (nejen) sobě Ondřej Rut (Zelení).

Na proměnu Olšanské ulice nemá město peníze

Právě Olšanská ulice je podle něj místem, které si investice zaslouží. Jedná se totiž o pozůstatek komunistického dopravního systému zvaného ZÁKOS, který počítal s estakádou vedoucí přes Žižkov do centra města.



„Komunikace má zbytečně moc pruhů a je potřeba ji zlidštit, udělat přeložky inženýrských sítí a vysázet stromy,“ myslí si Rut. Souhlasí s ním i starostka Prahy 3 Vladislava Hujová (TOP 09). Podle ní však na revitalizaci nemá městská část prostředky. „Navíc ulice spadá pod hlavní město, které by pro ni mělo nechat vypracovat koncepční studii,“ říká starostka. Magistrát však zatím s úpravami Olšanské ulice nijak nepočítá.

Právě proto by měl podle Ruta kultivaci ulice odstartovat Central Group. „Jediné, co městské části přislíbili, je šestitřídní mateřská škola v rámci poslední etapy výstavby na nákladovém nádraží. To ale může být otázka více než deseti let,“ tvrdí zastupitel.

Developer se však brání, že už nyní na vlastní náklady opravuje například chodníky v blízkosti nových budov a hodnotu veřejného prostoru navíc pozvedává samotná výstavba.

„S městskou částí samozřejmě spolupracujeme, a to nejen v rámci nedávno dokončeného objektu Residence Garden Towers, ale u všech projektů, které na Praze 3 připravujeme,“ přibližuje postoj developera mluvčí Ježdík.