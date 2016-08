PŘEHLEDNĚ: Novinky v pražské MHD. Autobusy od října mění trasy i čísla

100 nemění se

101 změna trasy

Ve směru od Tolstého ze Záběhlické školy je linka 101 odkloněna na Skalku, vybrané spoje pokračují do zastávky Zentiva. Důvodem je snaha posílit spojení Záběhlická škola – Skalka, kde linka 138 sama kapacitně nedostačuje, a zrychlení spojení od Zentivy k metru A. V úseku Záběhlická škola – OC Hostivař – Nádraží Hostivař nahrazuje linku 101 nová linka 154.

102 změna trasy

Změny MHD na severu Prahy

Vybrané spoje linky 102 jsou ze zastávky Kobylisy prodlouženy přes zastávku Poliklinika Čumpelíkova do konečné zastávky Šimůnkova. Důvodem je obnova spojení okolí Šimůnkovy s metrem Kobylisy a zajištění spojení z Bohnic k Poliklinice Čumpelíkova.

103 nemění se

Zavádí se posilové spoje v sobotu a v neděli odpoledne.

105 nemění se

106 nemění se

107 nemění se

108 nemění se

109 nemění se

Zavádí se navíc 3 páry spojů v úseku Dolní Počernice – VÚ Běchovice a zřizují se přestupy s vlaky linek S1 a S7 v zastávce Nádraží Běchovice, střed.

110 změna trasy

Změny MHD na jihovýchodě Prahy

Většina spojů linky je nově ukončena v zastávce OC Čakovice. Vybrané spoje zajíždějící k Teplárně Třeboradice jsou vedeny přímo k Teplárně bez objezdu Třeboradicemi a následně ukončeny v Třeboradicích. V Třeboradicích jsou spoje linky 110 nahrazeny prodlouženou linkou 158. Tato úprava na druhé straně linky umožnila prodloužení linky 110 o úsek Hostavice – Dolní Počernice.

111 nemění se

112 nemění se

Zkracuje se interval v úseku ZOO-Podhoří ze současných 60 min na 30 min.

113 nemění se

114 změna parametrů linky

Ruší se provoz v pracovní den dopoledne (je nahrazen spoji linky 203).

115 nemění se

116 nemění se

117 nová midibusová linka

Změny MHD v Horních Počernicích a okolí

Čechova čtvrť – Poliklinika Modřany – Obchodní náměstí – Tyršova čtvrť – Cílkova – Čechtická – Nemocnice Krč – Nad Havlem – Nádraží Krč – Nad Rybníky – Poliklinika Budějovická.

Linka vzniká rozdělením současné linky 173 v oblasti Modřan, je určena pro místní obsluhu Prahy 12, obnovu přímého spojení Prahy 12 k Poliklinice Budějovická a pro zpřehlednění obsluhy okolí zastávek Nad Havlem a Nad Rybníky, kde nahrazuje linku 293.

118 nemění se

119 nemění se

120 nemění se

121 změna trasy

Linka 121 je zkrácena do trasy Nádraží Braník – Poliklinika Budějovická. V úseku Poliklinika Budějovická – Zelená liška – Kavčí Hory – Pražského povstání – Podolská vodárna je linka nahrazena novou linkou 134. Ve směru Braník linka 121 odjíždí od Polikliniky Budějovická trasou přes Budějovickou a zastávku Krčská.

123 nemění se

124 změna trasy

S cílem zajistit společný nástup ve směru Zelený pruh v zastávkách Budějovická a Poliklinika Budějovická je nově linka pouze ve směru Dvorce vedena přes zastávku Poliklinika Budějovická.

125 nemění se

128 nemění se

129 nemění se

130 nová midibusová linka

Změny MHD na jihozápadě Prahy

Chaplinovo náměstí – Slivenec – Řeporyjské náměstí – Stodůlky – OC Sárská (Z) – Zličín

Linka je v souvislosti s blížící se rekonstrukcí ulice U Náhonu vedoucí do Holyně zřízena již k datu 28. 8. 2016, aby výrazně zrychlila spojení oblasti Barrandova a Slivence s Jihozápadním Městem a Zličínem. Obsluhu Holyně a Klukovic nadále zajistí linka 230.

131 nemění se

133 nemění se

Posílení provozu v ranní špičce z intervalu 6 minut na 5 minut.

134 nová standardní linka

Zelený Pruh – Poliklinika Budějovická – Zelená liška – Pankrác – Kavčí Hory – Pražského povstání – Podolská vodárna

Linka je zřízena pro posílení vnitroobvodové obsluhy MČ Praha 4, v úseku Zelený pruh – Poliklinika Budějovická plně nahrazuje zrušenou linku 205, v úseku Poliklinika Budějovická – Zelená liška – Pankrác – Kavčí Hory – Pražského povstání – Podolská vodárna linka plně nahrazuje provoz linky 121.

135 nemění se

136 změna trasy

Ve směru z Jižního Města je linka ze zastávky Prosek odkloněna do zastávek Letňany, Tupolevova, Nádraží Čakovice a Sídliště Čakovice. Důvodem změny je nízké využití linky v úseku Střížkov – Vozovna Kobylisy a nutnost posílit oblast Letňan o další linku provozovanou s kloubovými autobusy. V úseku Vysočanská – Prosek – Střížkov – Vozovna Kobylisy je linka 136 nahrazena provozem linky 183.

137 nemění se

138 změna trasy

Kudy to jede? Nové linkové vedení tramvají pražské MHD

Linka je ve směru ze Sídliště Skalka a Skalky od Záběhlické školy nadále vedena na Sídliště Spořilov, odkud je prodloužena přes zastávky Měchenická, Roztylské náměstí a Kačerov k Nemocnici Krč. V prodlouženém úseku linka 138 nahrazuje zrušenou linku 293.

139 nemění se

140 změna trasy

Vybrané spoje kloubové linky 140 jsou náhradou za linku 158 prodlouženy o úsek Čakovice – Miškovice. Miškovicím tak zůstává přímé spojení na metro B (Palmovka) a směrem k metru Letňany mohou jet linkou 140 rychlejší trasou přes zastávku Tupolevova.

141 nová linka

Vzniká změnou čísla linky 273 na 141, trasa linky 273 (nově 141) se nemění. Tato změna vychází ze snahy postupně připravit řadu čísel linek mezi 270 a 299 pro použití pro školní linky. Vzhledem k rostoucím počtům příměstských linek bude nutné číselnou řadu současných školních linek s čísly nad 550 postupně uvolnit pro potřeby integrace.

142 nemění se

143 nemění se

144 nemění se

Večer a o víkendech je zrušeno přímé propojení spojů s linkou 202 (je nahrazeno celotýdenním provozem linky 152).

145 nová standardní linka

Sídliště Čimice – Přívorská – Mirovická – Kobylisy

Nová linka 145 nahrazuje provoz stávající linky 183 v úseku Kobylisy – Sídliště Čimice. Vzhledem k rozšíření provozu linky 152 na celý týden a zajištění základní obsluhy Sídliště Čimice touto linkou, jsou provozní parametry linky 145 v sobotu, neděli a večer přizpůsobeny poptávce samostatného úseku linky 145 v okolí zastávky Přívorská. V Horňátecké ulici je stávající kapacita doplněna rozšířením provozu linky 169 na celý týden.

146 nemění se

147 nemění se

148 nová linka

Vzniká změnou čísla linky 291 na 148, trasa linky 291 (nově 148) se nemění Tato změna vychází ze snahy postupně připravit řadu čísel linek mezi 270 a 299 pro použití pro školní linky. Vzhledem k rostoucím počtům příměstských linek bude nutné číselnou řadu současných školních linek s čísly nad 550 postupně uvolnit pro potřeby integrace.

149 nemění se

150 nemění se

Večer a o víkendech všechny spoje prodlouženy do zastávky Želivského.

151 nemění se

152 změna trasy

Linka je náhradou za linku 183 prodloužena ze zastávky Kobylisy přes Ládví, Střížkov, Prosek a Vysočanskou do zastávky Českomoravská. V úseku Českomoravská – Prosek nahrazuje linka 152 také současnou linku 158. Rozšíření provozu linky 152 na celý týden zajistí posílení provozu na Sídliště Čimice a možnost zrušení víkendového propojení spojů linek 144 a 202 v zastávce Poliklinika Mazurská.

155 nová linka

Vzniká změnou čísla linky 297 na 155, trasa linky 297 (nově 155) se nemění. Tato změna vychází ze snahy postupně připravit řadu čísel linek mezi 270 a 299 pro použití pro školní linky. Vzhledem k rostoucím počtům příměstských linek bude nutné číselnou řadu současných školních linek s čísly nad 550 postupně uvolnit pro potřeby integrace.

156 nemění se

157 změna trasy

Linka je ve směru od Kačerova z Polikliniky Modřany vedena ve špičkách pracovních dnů na Násirovo náměstí, nikoli na Čechovu čtvrť. Cílem úpravy je v delší části trasy pomoci lince 150 a snížit tlak na její přetěžování. V úseku Poliklinika Modřany – Čechova čtvrť (úřad MČ P12) bude v provozu nová midibusová linka 117.

158 změna trasy

Linka je v jižní části trasy zkrácena o úsek Českomoravská – Letňany a nahrazena kapacitnějšími linkami. V úseku Českomoravská - Vysočanská linkou 152, v úseku Vysočanská – Staré Letňany linkou 195. Dále z Čakovic je linka 158 přesměrována do Třeboradic pro posílení kapacity náhradou za linku 110 a pro zlepšení spojení k ÚMČ Praha 18. V úseku do Miškovic je linka 158 nahrazena vybranými kloubovými spoji linky 140.

159 zrušena

Linka je plně nahrazena spoji linky 202.

160 nemění se

161 nemění se

162 nemění se

Úprava intervalů pro lepší koordinaci s linkou 169.

163 nemění se

164 nemění se

165 změna trasy

Linka 165 je zkrácena o úsek Háje – Jižní Město, ve kterém vykazuje minimální využití. Vazbu mezi zastávkami v Hviezdoslavově ulici a zastávkou Horčičkova dostatečně zajišťuje páteřní linka 125.

166 nová linka

Vzniká změnou čísla linky 295 na 166, trasa linky 295 (nově 166) se nemění. Tato změna vychází ze snahy postupně připravit řadu čísel linek mezi 270 a 299 pro použití pro školní linky. Vzhledem k rostoucím počtům příměstských linek bude nutné číselnou řadu současných školních linek s čísly nad 550 postupně uvolnit pro potřeby integrace.

167 nemění se

168 nemění se

169 nemění se

Rozšíření rozsahu provozu i na večery a víkendy.

170 nemění se

172 nemění se

173 změna trasy

Linka je zkrácena do trasy Točná – Nádraží Modřany. Druhá část její původní trasy přes Tyršovu čtvrť je zaintegrována do nové linky 117, která kromě místní obsluhy oblasti Prahy 12 zajistí i obnovu přímého spojení z této oblasti k Poliklinice Budějovická.

174 nemění se

175 změna trasy

Linka je prodloužena o úsek Sídliště Petrovice – Háje. Důvodem prodloužení je posila spojení z oblasti Hornoměcholupské ulice k metru C Háje.

176 nemění se

177 nemění se

Zřízeny vložené spoje v úseku Chodov – Volha.

180 nemění se

181 nemění se

182 nová standardní linka

Opatov – Nad Košíkem – Na Groši – Nádraží Hostivař – Perlit – Spojovací – Nádraží Libeň – Vysočanská – Prosek – Střížkov – Poliklinika Prosek

Nová linka 182 vzniká ve špičkách pracovních dnů vyčleněním poloviny spojů linky 183 mezi Prosekem a Hostivaří a jejich sloučením se stávajícími voženými spoji linky 181 mezi Hostivaří a Opatovem. Dojde tím ke zlepšení efektivity provozu a vytížení spojů v Hostivaři (vložené spoje linky 181 jsou nevytížené) a zároveň k eliminaci neefektivního překryvu provozu těchto spojů v úseku Nádraží Hostivař - Barvy a laky. Společně s nasazením kloubových vozů v pracovní dny na linku 183 dojde k celkovému posílení provozu v úseku Střížkov - Vysočanská - Spojovací - Nádraží Hostivař ve špičkách pracovních dnů.

183 změna trasy

Linka 183 je v severní části trasy přesměrována do oblasti Žernosecké ulice, kde zajistí vzhledem k úpravě provozních parametrů kapacitně odpovídající náhradu linky 136. Oslabení provozu v celé délce trasy je v pracovní dny kompenzováno nasazením kloubových vozů a ve špičkách pracovních dnů zavedením souběžné linky 182, což zajistí celkové posílení provozu v průmyslové oblasti Hostivaře v tomto období (v úseku Střížkov – Vysočanská – Spojovací – Nádraží Hostivař). V úseku Nádraží Hostivař – Háje je oslabení provozu kompenzováno zavedením nové linky 154. V úseku Vysočanská – Střížkov – Ládví – Kobylisy – Čimice je změna trasy linka 183 nahrazena provozem linky 152, v úseku Kobylisy – Čimický háj – Čimice je provoz linky 183 nahrazen provozem nové linky 145.

184 nemění se

185 nemění se

186 zrušena

Linka je nahrazena spoji linky 396. Zrušenou linku 186 nahrazuje po kapacitní stránce prodloužení linky 201 na Černý Most a po stránce směrového spojení linka 396, která zajišťuje propojení Satalic s tramvajemi na Lehovci a školami v oblasti Sídliště Lehovec a Sídliště Hloubětín.

188 nemění se

189 nemění se

191 nemění se

192 nemění se

193 změna trasy

Linka 193 je ve směru od Nádraží Vršovice zkrácena do zastávky Šeberák. Vybrané kloubové spoje, které dosud pokračovaly ve směru Chodov, jsou nahrazeny provozem midibusové linky 203. O víkendech a svátcích jsou nově na linku 193 nasazeny kloubové autobusy.

194 nemění se

195 změna trasy

V severní části trasy je linka přesměrována z Tupolevovy ulice do oblasti zastávky Staré Letňany pro celkové posílení kapacity v úseku Letňany – Avia Letňany. Ve směru Sídliště Čakovice je nahrazena linkou 136. Z důvodu provozních možností odstavů vozidel je linka 195 ukončena v rámci dne střídavě v zastávkách Avia Letňany a Krausova.

196 změna trasy

Linka 196 je zkrácena, resp. odkloněna ze zastávky Michelská do zastávky Kloboučnická (večer a o víkendech pouze na Kačerov). Úprava je provedena nejen kvůli probíhající výluce ulice U Plynárny, ale také vzhledem k nižšímu využití linky 196 v úseku Michelská – V Korytech – Jesenická. V oblasti Zahradního Města zrušení linky 196 kompenzováno provozem linek 138 (zajišťuje nově spojení Zahradního Města s Nemocnicí Krč) a 154 (zajišťuje spojení Strašnická – Jesenická) a rovněž zavedením celodenního provozu na lince 150 až do zastávky Želivského.

197 nemění se

200 nemění se

Posílen provoz ve špičkách pracovních dnů.

201 změna trasy

Linka 201 je prodloužena ze Kbel po trase stávající linky 202 na Černý Most. Zároveň je na ní zkrácen interval ve špičkách pracovních dnů na 6, resp. 7-8 minut. Dojde tím k posílení přepravního vztahu od Satalic a z okolí zastávky Sicherova ke stanici metra Rajská zahrada, sjednocení nástupu ve směru do Satalic od jedné stanice metra a také bude posílena oblast okolo ulic Českolipské (nová bytová výstavba) a V Holešovičkách, resp. zastávky Kuchyňka (vysokoškolské koleje).

202 změna trasy

Linka 202 je ve směru od Polikliniky Mazurská ze zastávky OC Čakovice odkloněna přes Čakovice a Miškovice do Kbel. V úseku Sídliště Bohnice – OC Čakovice zůstává provoz obecně beze změn, s korekcí jízdního řádu se zaměřením více na zdravotnická a školní zařízení. V úseku Černý Most - Kbely je linka nahrazena prodloužením linky 201. V úseku Kbely – OC Čakovice je linka z důvodu velmi nízkého využití přesměrována přes Čakovice a Miškovice pro vytvoření přímého přepravního směru Bohnice – Čakovice, který dnes není zajištěn, a dále nová trasa linky 202 vybranými spoji nahrazuje linku 159 k Nádraží Kbely, za účelem zachování spojení MČ Kbely k OC Čakovice a návazné dopravy k železniční trati.

203 nová midibusová linka

Poliklinika Budějovická – Nad Rybníky – Nádraží Krč – Nad Havlem – Nemocnice Krč – IKEM – Kunratice – Šeberák – Volha – Petýrkova – Dědinova – Roztyly – Chodovec – Mokrá – Wagnerova – Poliklinika Háje – Modrá škola – Háje – Milíčov

V úseku Milíčov – Chodovec nová linka 203 nahrazuje původní linku 293. Vzhledem k protestům sdružení SOS Spořilov, které požaduje trvale snižovat počet autobusových spojů na Spořilově, linka z Chodovce pokračuje na Roztyly a dále zajišťuje spojení oblasti metra C a zastávky Petýrkova s Kunraticemi, kde nahrazuje provoz v tomto úseku zrušené linky 193. Linka dále pokračuje okolo IKEMu a Ústavu mateřství k Nemocnici Krč a dále přes zastávky Nad Havlem a nad rybníky k Poliklinice Budějovická. V této oblasti opět nahrazuje spolu s novou linkou 117 provoz původní linky 293.

205 zrušena

Linka je plně nahrazena spoji linky 134.

207 nemění se

Posílení provozu v ranní špičce z intervalu 6 minut na 5 minut.

213 nemění se

215 nemění se

220 nemění se

221 nemění se

222 nová standardní linka

Černý Most – Chvaly – Svépravice – Xaverov - VÚ Běchovice

Stávající linka 261 je rozdělena na dvě samostatné linky 222 a 261. Dnešní vložené spoje linky 261 ukončené u VÚ Běchovice, které také projíždějí zastávkou Xaverov, jsou na základě žádostí cestujících a městské části pro lepší orientaci označeny jako nová linka 222.

223 nemění se

224 nová linka

Vzniká změnou čísla linky 296 na 224, trasa linky 296 (nově 224) se mírně mění. Tato změna vychází ze snahy postupně připravit řadu čísel linek mezi 270 a 299 pro použití pro školní linky. Vzhledem k rostoucím počtům příměstských linek bude nutné číselnou řadu současných školních linek s čísly nad 550 postupně uvolnit pro potřeby integrace. Linka 224 (původní 296) je v jižní části své trasy zkrácena o úsek Háje – Sídliště Petrovice, kde je nahrazena prodlouženou linkou 175. V severní části trasy jsou upraveny vložené spoje linky 224 (dříve 296) do trasy Nádraží Kyje – OC Černý Most pro lepší návaznost k vlaku a v oblasti Horních Počernic je linka 224 (dříve 296) nově vedena přes zastávku Svépravice, aby bylo zajištěno přímé spojení z této lokality k Nádraží Horní Počernice.

230 změna trasy

Linka je zkrácena do trasy Filmové ateliéry – Chaplinovo náměstí – Klukovice – Slivenec – Holyně. Úprava je provedena již k datu 28. 8. 2016 v souvislosti s blížící se rekonstrukcí ulice U Náhonu vedoucí do Holyně. Rychlé spojení z Barrandova a Slivence na Jihozápadní Město a do Zličína zajišťuje ve špičkách pracovních dnů nová linka 130.

231 nemění se

232 nemění se

236 nemění se

240 nemění se

Vložené spoje Morseova – Háje v prac. dny dopol. jsou nahrazeny novou l. 154.

241 nemění se

243 nemění se

244 nemění se

245 nemění se

250 nemění se

251 nemění se

253 nemění se

255 nemění se

257 nemění se

260 nemění se

261 nemění se

Vložené spoje v úseku Černý Most – VÚ Běchovice jsou nově označeny jako l. 222.

262 nemění se

263 nemění se

265 nemění se

266 nemění se

267 nemění se

269 nemění se

Ranní vložené spoje v úseku Satalice – Letňany nahrazeny prodlouženou l. 201.

273 linka mění číslo

Linka mění číslo na 141, trasa a parametry linky se nemění. Tato změna vychází ze snahy postupně připravit řadu čísel linek mezi 270 a 299 pro použití pro školní linky. Vzhledem k rostoucím počtům příměstských linek bude nutné číselnou řadu současných školních linek s čísly nad 550 postupně uvolnit pro potřeby integrace.

291 linka mění číslo

Linka mění číslo na 148, trasa a parametry linky se nemění Tato změna vychází ze snahy postupně připravit řadu čísel linek mezi 270 a 299 pro použití pro školní linky. Vzhledem k rostoucím počtům příměstských linek bude nutné číselnou řadu současných školních linek s čísly nad 550 postupně uvolnit pro potřeby integrace.

293 zrušena

Linka je nahrazena spoji linek 117, 138 a 203. V úseku Poliklinika Budějovická – Nemocnice Krč je linka 293 nahrazena provozem linek 117 a 203, v úseku Nemocnice Krč – Spořilov je linka 293 nahrazena provozem linky 138 a v úseku Chodovec – Milíčov je linka 293 nahrazena provozem linky 203.

295 linka mění číslo

Linka mění číslo na 166, trasa a parametry linky se nemění. Tato změna vychází ze snahy postupně připravit řadu čísel linek mezi 270 a 299 pro použití pro školní linky. Vzhledem k rostoucím počtům příměstských linek bude nutné číselnou řadu současných školních linek s čísly nad 550 postupně uvolnit pro potřeby integrace.

296 linka mění číslo

Linka mění číslo na 224, trasa doznává drobné změny a jsou upraveny i provozní parametry Tato změna vychází ze snahy postupně připravit řadu čísel linek mezi 270 a 299 pro použití pro školní linky. Vzhledem k rostoucím počtům příměstských linek bude nutné číselnou řadu současných školních linek s čísly nad 550 postupně uvolnit pro potřeby integrace. Linka 224 (původní 296) je v jižní části své trasy zkrácena o úsek Háje – Sídliště Petrovice, kde je nahrazena prodlouženou linkou 175. V severní části trasy jsou upraveny vložené spoje linky 224 (dříve 296) do trasy Nádraží Kyje – OC Černý Most a v oblasti Horních Počernic je linka 224 (dříve 296) nově vedena přes zastávku Svépravice, aby bylo zajištěno přímé spojení z této lokality k Nádraží Horní Počernice.

297 linka mění číslo

Linka mění číslo na 155, trasa a parametry linky se nemění Tato změna vychází ze snahy postupně připravit řadu čísel linek mezi 270 a 299 pro použití pro školní linky. Vzhledem k rostoucím počtům příměstských linek bude nutné číselnou řadu současných školních linek s čísly nad 550 postupně uvolnit pro potřeby integrace.

Související úpravy na příměstských linkách:

326 nemění se

Omezení prodloužených spojů Opatov – Koleje JM jen na školní spoje, již od 28. 8.

386 zrušena

Linka je plně nahrazena spoji linky 396.

396 nová midibusová linka

Přezletice, Kocanda – Vinoř – Satalice – Nádraží Satalice – Sicherova – Lehovec – Hloubětín – Hloubětínská

Linka plně nahrazuje zrušenou linku 386 a současně je prodloužena po trase zrušené linky 186 k zajištění spojení Satalic s tramvajemi na Lehovci a školami v oblasti Sídliště Lehovec a Sídliště Hloubětín.