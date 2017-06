Co měl v bytě prezident Masaryk? Ukáže to expozice Pražského hradu

Další tipy na víkend Hry pod Petřínem

Už podvanácté zve Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského rodiče a děti do svých zahrad na Dětský den pod Petřínem. Sobotní program s výhledem na Pražský hrad začíná ve 14 hodin. Hasiči Prahy 1 předvedou protichemický zásah, svou výzbroj, a dokonce i koně představí strážníci, přijede i záchranná služba. Od 15 hodin lze sledovat šermířskou pohádku, v 15.30 děti pobaví bublinová show a škola. Bude i tombola. Z Braníka pacifikem

Několik mimořádných vlaků se vypraví v sobotu z nádraží v Braníku na oslavu Dne dětí s Posázavským pacifikem. Směrem do Krče vyjede pětkrát historická motorová souprava, která bude zajíždět na vlečku metra na Kačerově. Směrem do Modřan vyjede jedenáctkrát vlak s parní lokomotivou. Obracet se bude na zastávce v Praze-Modřanech nebo až ve Vraném nad Vltavou. Na branickém nádraží se mohou zájemci podívat třeba do kabiny strojvedoucího motoráku. Tři výtvarníci a jejich Mezi námi

Díla trojice autorů se scházejí na výstavě Mezi námi v Galerii NoD, která potrvá do 24. června. Stanislava Benešová představuje malířským jazykem příběhy dětí. David Kolovratník na rozměrných plátnech zpracovává zděděný fotoarchiv a Václav Kostohryz připravil bronzové odlitky precizně ručně malovaných figur kaloňů, chameleonů či ptáků kiwi. Autoři jsou finalisté loňského ročníku výstavy Samorosti, kterou Nod prezentuje „samorostlé“ umělce.