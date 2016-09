Při blackoutu budou Pražané pít vodu ze sáčku, nebo z mobilních úpraven

18:50 , aktualizováno 18:50

Součástí třídenního cvičení krizového zásobování pitnou vodou byla koordinace mobilních úpraven, které by vodu filtrovaly z řek. Jedna úpravna dokáže za den vyrobit vodu pro zhruba čtyřiadvacet tisíc Pražanů. Kam by nemohly cisterny, tam by lidé byli zásobeni dvoulitrovými plastovými sáčky.