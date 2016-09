Při práci moc nepijeme, svah je tady dost strmý, říká vinař z Gröbovky

Gröbovka a vinobraní Výroba vína je tu obnovena od roku 2009, kdy byl zkolaudován sklep na popud radnice Prahy 2.



Obnova vinic ale začala už v roce 1993 panem Turečkem a celá produkce se tu i zpracovává.



Vinobraní se letos koná v Havlíčkových sadech příští sobotu 24. září. Jen z Gröbovky bude nachystáno 700 litrů bílého a 700 litrů červeného burčáku.



Ochutnat vzorky vína přímo na vinici je možné vždy v pátek odpoledne.



„Koukám, jak za váma lezou ty včely,“ zarazí se na chvíli jindy usměvavý Pavel Bulánek. Na vinici na Gröbovce jsou keře obsypané hrozny, které lákají k ochutnání. Cedule u vstupu do oploceného areálu Havlíčkových sadů upozorňují jasně: Přímý zákaz trhání hroznů – jsou chemicky ošetřeny.



Včely si ale bzučí, kde chtějí. „Na hrozny stojí v tomto období čím dál větší fronta všemožných tvorů. Odpadly studené noci a je tu přetlak hmyzu. Když bude sucho, včely nevadí, naťuknutí uvolní přirozenou enzymatiku. Ale když bude vlhko, tak to zahnije,“ vysvětluje Bulánek.



V centru Prahy dozrávají známé odrůdy jako Müller Thurgau i takové, které ještě nemají název. „Tohle víno se mělo jmenovat Modravina. Nemá zatím kvalifikaci, jen označení MI5-86. Lidé se někdy smějí, že to je jako označení britské tajné služby,“ zmiňuje už zase s úsměvem.



Pavel Bulánek letos na Gröbovce očekává mírně nadprůměrnou úrodu. „Suché září znamená invazi hmyzu, ale část milerky lehce sprchla. Uvidíme u pozdních odrůd jako je ryzlink rýnský nebo hibernal,“ podotýká s tím, že za sezonu uzraje na Gröbovce 11 až 14 tun hroznů. Přípravy na vinobraní už odstartovaly.

Právě se chystá na kontrolu lisu a mlýnku, prověřuje funkčnost věcí, které deset měsíců nepoužívali. „Jo jo, dáváme do kupy síly na sklizeň, naštěstí už máme osvědčené brigádníky,“ tvrdí. Mít spolehlivé lidi je důležité, protože všechno dělají ručně – od trhání až po nošení v kýblech. „Začínáme ranými odrůdami. První je milerka, zabírá asi 35 procent vinohradu. Množstevně je to také naše největší šarže, sbírá se tři až čtyři dny,“ popisuje dění v tomto období.



Pavel Bulánek si pražský vinohrad pochvaluje: „Pan Gröbe to vymyslel geniálně. Ten svah, na kterém stojíme, je výsypka. On byl stavitel a použil materiál vykopaný z vinohradského železničního tunelu a podloží Hlavního nádraží. Snažil se také dostát jižní straně.“ Z pohledu vinohradníka má podle něj svah zcela ideální směr. „Pokud meteorologové hlásí 20 stupňů, tak tady je 26 až 27 stupňů,“ říká.



Praha navíc topí, město zvyšuje teplotu okolí o 3 až 4 stupně za rok. „Nemáme tu problémy s mrazem, spíše se snažíme zabránit přezrání. Vyhýbáme se sladkým vínům, nejsou základem naší výroby,“ vysvětluje. Nejlepší víno z oblasti Čechy přitom letos pochází právě z této vinice. V Národní soutěži vín VO Čechy se stal šampionem Hibernal 2015, který brzy půjde do lahví.

„Děláme vína klasickým způsobem, snažíme se, aby mu zůstal charakter místa. Praha 2 nám vychází vstříc,“ vysvětluje Bulánek, který se do vinohradu přiženil, když mu bylo 24 let. Vzal si tehdy dceru obnovitele zdejších vinic pana Turečka, která je zároveň správkyní areálu. Jak sám říká: Začínal tu od motyky. Dnes je Pavlu Bulánkovi 42 let, práce se mu dávno stala koníčkem: „Už nechodím po čtyřech, ale normálně po dvou. Přesto mi práce zabírá nejen volný, ale i nevolný čas,“ žertuje.



Z Gröbovky si rád dá milerku. „Je příjemně pitná, není komplikovaná vyšší mineralitou. Rád ochutnávám mladá vína a pozoruju jejich vývoj. Ale nepijeme moc. Vstáváme v pět ráno, svah je strmý, musíme to mít pod kontrolou, i když začne pražit sluníčko,“ zamýšlí se. Těšení se na vinobraní popisuje svérázně: „Teď nesmíme marodit a během vinobraní si zlomit ruce. Nevím, co bych dělal. Když pak vinobraní skončí, sedneme si s kolegou a koukáme dvě hodiny do prázdna.“