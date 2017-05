PŘÍMÝ PŘENOS: Památkáři dokumentují orloj, než zmizí za lešením

„V aktuální rekonstrukci jde o vůbec první poválečný zásah do orloje Staroměstské radnice. Kalendárium (nejspodnější deska orloje) bude odmontováno a odvezeno k restaurování. Orloj bude i nadále v provozu a kalendárium nahradí fotografická tapeta,“ uvedl tiskový mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Správci orloje ještě pečlivě pomocí kamer a fotoaparátů zachycují stav všech částí orloje před restauračními zásahy.

Rekonstrukce věže Staroměstské radnice je naplánovaná až do příštího roku.

„Uskuteční ve třech základních etapách tak, abychom chod radnice omezili co nejméně. Termín dokončení je v září příštího roku a bude to takový malý dárek k výročí sta let vzniku samostatného československého státu,“ řekl už dříve radní Jan Wolf (podrobněji jsme psali zde).

Podívejte se z orloje očima apoštola, nasadili jsme mu kameru: