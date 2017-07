Pokud dálnice D4 ukousne část Strakonické, zmizí přechod i zastávky

Z vytížené Strakonické by tak mohl zmizet přechod pro chodce u Zbraslavi, ale i několik autobusových zastávek na trase k Mníšku pod Brdy. Naopak zvýšit by se měla její bezpečnost. Jde o nápad Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), které si nechalo vypracovat technickou studii, jež měla odpovědět na otázku, zda a jak by se dala tato změna provést.

Nutno dodat, že silnice je už dnes čtyřproudovou komunikací dálničního typu. S „přejmenováním“ na dálnici by se však pojily nezbytné úpravy, které se nelíbí obcím v okolí a které u některých tamních obyvatel vyvolaly pozdvižení.

Podle ŘSD jde však o zbytečnou paniku – jednak prý žádné práce nezačnou dříve než za deset let a jednak nejsou návrhy zmíněné ve studii definitivní a na jejich podobě se budou moci obce podílet.

„Nikdy to nebude taková dálnice, které se obyvatelé bojí. Ve zkratce jde jen o to, že se koridor opraví, protože dnes už je přes čtyřicet let starý a v nevyhovujícím stavu,“ říká Jan Hoření, ředitel dálničního odboru ŘSD. Silnice se podle něj nebude nijak rozšiřovat a cílem je zejména zlepšení její kvality i bezpečnosti. „Je to komunikace charakteru dálnice, která nikdy dálnicí nebyla, ale všichni se tam jako na dálnici chovají,“ dodává Hoření.

Celou věc započali poslanci, když rozhodli, že se od ledna 2016 česká dálniční síť rozroste o přibližně 450 kilometrů dříve rychlostních silnic, a do tohoto balíku zahrnuli i zmíněný úsek u Prahy. ŘSD má zajistit, aby i všechny nové „dálnice“ odpovídaly požadavkům, které na ně klade zákon. Ze studie nicméně vyplynulo, že aby tohle platilo i pro příbramskou dálnici, nemůže zůstat ve svém dnešním stavu.

„Naženete nám sem tisíce aut“

Nejhlasitějším odpůrcem změn je starosta Jíloviště Vladimír Dlouhý, kterému vadí, že ŘSD ve studii nastínila zrušení tamního nájezdu ve směru na Prahu. „Všechna auta z okolních obcí, jako jsou Všenory, Řitka, Trnová, která přes něj v dnešní době najíždějí na komunikaci, která vede do Prahy, by jezdila přes Jíloviště. Dohromady jde asi o deset tisíc aut denně,“ míní starosta.

Jenže podle ŘSD byl tento návrh jen jedním ze scénářů a poté, co se proti němu obec postavila, už na něm ředitelství netrvá. Nájezd sice neodpovídá dálniční normě, jelikož řidičům neposkytuje dostatečně daleký rozhled při připojování se, ale to se prý dá řešit jinak. „Třeba úsekovým snížením rychlosti nebo posunutím větve mimoúrovňové křižovatky,“ říká mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Konflikt podle ŘSD vznikl proto, že starosta studii chápe jako finální projekt, podle kterého se má brzo stavět. „To je ale nesmysl. Dalších deset let se tam nic stavět nebude. A výsledný projekt bude vycházet z připomínek dotčených orgánů, včetně radnic,“ říká Hoření.

Přesunout se mají i autobusové zastávky

Starosta plánu ale vytýká i zrušení autobusových zastávek v úseku mezi Zbraslaví a Mníškem pod Brdy. „My jich tam máme v současné době šest. Všechny je chtějí zrušit a převést do obce. Nejen že nám tam chtějí poslat tisíce aut, ale i všechny autobusy,“ říká starosta.

Takový postup vidí jako problematický i Filip Drápal, mluvčí pražského organizátora dopravy ROPID. „Zrušení zastávek nebo nemožnost nájezdu a sjezdu na D4 by znamenaly výrazné komplikace pro přímé autobusové linky mezi Prahou a Mníškem pod Brdy, které by nově dálnici musely objíždět po místních komunikacích,“ říká.

Cestovní doba linek by se tím podle něj protáhla asi o patnáct až dvacet minut a obcím na trase i Středočeskému kraji by vzrostly náklady na jejich provoz přibližně o dva miliony korun ročně.

Drápal však s ŘSD souhlasí v tom, že i Praha zatím celou věc chápe jako pouhý záměr. „Nic konkrétního jisté není, zmíněné úvahy budou dále rozpracovány a jedná se o dlouhodobý časový horizont,“ dodává.

Podle ŘSD navíc nemusí zastávky z dálnice nutně zmizet. Jisté ale je, že v současné podobě tam zůstat nemohou. Jednak to odporuje normě a jednak to podle Hořeního není bezpečné. „Máme na silnici, kde jezdí denně až padesát tisíc aut, zastávky, ze kterých vyjíždějí autobusy z nulové rychlosti bez připojovacích pruhů. Riziko, že se jednou střetnou s kamionem, je zde extrémně zvýšené a v tomto ohledu je to nejhorší místo, které v republice máme,“ říká.

ŘSD podle něj ale pracuje i s variantou, že by mohly být zastávky zachovány. Vyžádalo by si to ale schválení výjimky z dálniční normy a vybudování připojovacích a odbočovacích pruhů. Na řadě míst by také bylo potřeba dálnici rozšířit a zabrat další pozemky, případně posunout protihlukové stěny.

Problémový přechod musí pryč

Se zvýšením bezpečnosti se pojí i zrušení přechodu u zbraslavské čerpací stanice, který má nahradit nadchod. „Ať to je nebo není dálnice, přechod na takovéto komunikaci prostě nemá být. Představuje značné bezpečnostní riziko, a to především pro chodce,“ říká Hoření.

S tím souhlasí i starostka Zbraslavi Zuzana Vejvodová. Také ona má ale obavy z některých navržených opatření, celou věc však prý chápe jako začátek diskuse. „Je potřeba říct, jaká jsou pro a jaká proti, a zvážit, co by to obcím vzalo. Pak teprve lze zpracovávat dokumentaci,“ říká. Stejně jako ŘSD si však myslí, že dotčená část silnice není v dobrém stavu.