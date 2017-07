Konec nudných sídlišť. Praha je chce zkrášlit, začne na Černém Mostě

Králíkárny se spoustou trávy měly mít životnost 50 let a pak je mělo nahradit něco jiného. Místo toho čeká sídliště v následujících letech rozvoj a zkrášlení. Jako první má projít úpravou část Černého Mostu, konkrétně vnitroblok u ulice a školy Vybíralova.

Koncepční dokument IPRu, jehož součástí je 42 různých opatření, jak místo změnit k lepšímu, bude vedení metropole schvalovat pravděpodobně ještě během léta.

„Celkem má revitalizace Vybíralky vyjít na 300 milionů korun,“ říká jeden z autorů projektu Milan Brlík. Nejvíce peněz, 180 milionů korun, má jít na rekonstrukci všech silnic u Vybíralovy ulice. S tím souvisí i přeskládání parkovacích míst tak, aby auta zmizela z křižovatek a nepřekážela provozu. Místo toho vznikne pět větších parkovišť, kde mezi auty porostou stromy, aby prostor vypadal lépe. Podle předběžných odhadů má být vše hotové do roku 2020.

Vedle parkování by se také mělo upravit dětské hřiště, vytvořit místo pro setkávání lidí, upravit nevzhledné keře, aby cesta k blízké stanici metra byla příjemnější. V budoucnu by se o porost mohl starat komunitní zahradník. „Buď by ho zaplatila městská část, nebo lidé ze sousedství, kteří by se na jeho plat složili,“ popisuje Brlík.

Vybíralkou však má rozvoj sídlišť pouze začít. „Sídliště nechceme nechávat mimo naši pozornost,“ potvrzuje náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská (Trojkoalice/Zelení). S pokračováním počítají i zaměstnanci z IPR.

„Chceme iniciovat další projekty ve třech lokalitách. V každém místě by šlo o jinak nákladné zásahy,“ uvádí Brlík. Jen jedna z variant by podle něj měla být stejně finančně náročná, jako tomu má být u projektu Vybíralka. Zbylé dvě varianty by proto neměly stát stovky milionů korun v případě, že by se provedly všechny doporučené návrhy.

Filmový pás oživuje šeď

„I menší investicí v řádu desítek milionů korun, což může být vznik komunitního centra, zahrady nebo hřiště, se dá zlepšit kvalita veřejného prostoru,“ dodává Brlík. V jakých částech metropole by mělo k proměně dojít, však není zatím jasné. IPR chce oslovit městské části, které mají sídliště, zda by o takový projekt měly zájem. Hlavně by se úpravy měly týkat velkých sídlišť, která mají nějaké problémy – to by mohlo být kupříkladu Jižní Město nebo Modřany.

Pražská sídliště V pražských sídlištích, kterých je více než padesát, žije půl milionu lidí.

Sídliště zabírají celkem 6 procent rozlohy hlavního města a je v nich na 200 tisíc bytů.

Výstavba pražských paneláků začala v 50. letech minulého století a cílem bylo vystavět bydlení uprostřed zeleně.

Na rozdíl od zahraničí se do pražských sídlišť v minulosti stěhovali lidé z různých společenských vrstev. Nedošlo tak k tvorbě vyloučených lokalit.

Praha se při proměně sídlišť inspiruje v Berlíně. Tam kupříkladu podle odborníků z IPR nemají domy v jedné ulici jinou barvu fasády.Berlínská sídliště jsou tam navíc rozdělena na několik částí.Každou z nich spravuje jakási společnost, která tak udává podobu danému území.

A jak se zdá, tak městské části by o zkrášlení sídlištních ploch měly zájem. Minimálně radnice Prahy 5, 11 a 12, jak potvrdili jejich zástupci redakci MF DNES.

„Jako vhodné místo v tuto chvíli vidím vnitrobloky v okolí Chaplinova náměstí,“ říká Pavel Richter (TOP 09), starosta Prahy 5, na jejímž území se nachází barrandovské sídliště.

Jeho podobu už se snaží zlepšovat sama městská část. Jelikož je lokalita spjatá s filmem, objevila se tam socha Charlieho Chaplina nebo dlažba podobající se filmovému pásu, což mělo pomoci k tomu, aby se oživila sídlištní šeď.

Ještě dál je Praha 11, která už má vytipovaných 39 míst, která chce na svém území upravit. Kupříkladu se má dočkat výrazného zvelebení park poblíž konečné stanice metra Háje, který je ohraničen ulicemi Křtinská, Mejstříkova, K Milíčovu a Letzelova.

Opraví se přírodní amfiteátry, k nimž přibude zpevněná plocha. Na ni půjde umístit mobilní jeviště pro pořádání kulturních akcí. Zároveň radnice hodlá vybudovat hřiště se stroji na cvičení a pítkem. Přibude i místo ke grilování a pétanquové hřiště s novými lavičkami.

Lidé si zvelebili okolí svého bydliště

Na sídlištích metropole žije asi čtyřicet procent všech Pražanů, většina z nich na těch, kde jsou panelové domy.

Když začala výstavba prvních pražských sídlišť, předpokládalo se, že budou mít životnost zhruba půl století a pak panelové domy nahradí jiná zástavba. K tomu však nedošlo, a proto má teď město v úmyslu tyto lokality na okrajích metropole oživit.

Původním záměrem českých sídlišť bylo udělat bydlení v zeleni. Často se však sídliště nestačila vybudovat do zamýšlené podoby a už se do nich stěhovali lidé. Ti si pak na některých místech okolí svého bydliště sami zvelebovali. A podobně by mělo vypadat i zkrášlení, které připravil IPR – aby si lidé sami rozhodli, co v sousedství chtějí.