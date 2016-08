Dát nůž z batohu do úschovny u Hradu nejde, pronést ho lze jen někde

Do areálu Hradu se již čtyři týdny nesmějí vnášet zbraně, výbušniny, nebezpečné látky či technická zařízení včetně dronů.

„Netiká to, není to bomba, tak to schovejte a jděte dovnitř,“ říká uniformovaný policista u vchodu do Pražského hradu. Švýcarský nůž, se kterým jsme chtěli projít kontrolovaným vchodem přes Černou věž, ho nijak nepobuřuje.

Jeho kolegové však mají daleko méně pochopení. „S nožem vás sem rozhodně nepustíme,“ vysvětluje policejní ostraha vchodu u Prašného mostu.

O ­úschově tak běžného předmětu tu nechtějí ani slyšet. Návštěvníkům vybaveným obyčejnou rybičkou tu tak podle nich nezbývá nic jiného než se nože zbavit v blízkém koši či s ním odejít úplně.



Podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka by zde přitom měla standardně fungovat úschovna. „Úschova zmíněných předmětů funguje standardně jako třeba v ­případě Poslanecké sněmovny,“ říká mluvčí Ovčáček.



O úschovně tu ale nikdo neslyšel. „Nic podobného jako úschovnu nožů, natož zbraní jako takových na Hradě nikde nenajdete,“ dodává uniformovaný policista.



Opravdová „chuťovka“ je vydat se do nejnavštěvovanější turistické atrakce v Česku přes Hradčanské náměstí. Tady vybavili vchod rámy odhalujícími kovové předměty podobnými těm, co jsou běžně k vidění na letišti.



Rámy urychlily odbavení, ale jen u lidí bez zavazadla

Podle Ovčáčka instalace rámů urychlila průchod při vstupu z­ náměstí zejména těm, kteří dorazili bez zavazadla. Těch je ale mezi návštěvníky minimum. „Proces je zpomalen opravdu jen krátkodobě v dopoledních hodinách,“ pochvaluje si mluvčí Ovčáček.



Čekání turistů na zkontrolování tu ale ve skutečnosti trvá o dost déle a zejména po poledni se tu tvoří fronta táhnoucí se přes celé náměstí. Čekat tu v ­horkých dnech není žádný med.



„Tohle je opravdu vrchol. O kontrolách jsem věděl, ale tohle je naprostý extrém,“ míní Ostravák Lukáš Hlavica, který ve frontě strávil s ­přítelkyní asi dvacet minut.

Čekací doby mají přitom podle mluvčího Hradu ve špičkách dosahovat maximálně poloviny této doby. „Příště si­ raději zajdeme někam k vodě,“ dodává rozmrzele Hlavica.



Kdo je naopak na ­fronty zvyklý, jsou zahraniční turisté. „Na podobné fronty kvůli bezpečnosti jsme zvyklí z jiných měst,“ vysvětluje anglicky turista z Japonska.