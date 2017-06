Na kuřáky před bary a lidi popíjející v ulicích dohlíží v Praze tým ranařů

Čtvrtek, jedenáct hodin večer. Ze Štupartské ulice na Starém Městě vychází skupina mužů s nápisem Antikonfliktní tým Prahy 1 na černých tričkách a bundách. Doprovázejí je pobavené i udivené pohledy lidí v nočním centru.

Podle představ vedení Prahy 1 má antikonfliktní tým složený z členů bezpečnostní agentury BSB Professional service usměrňovat hloučky lidí před bary a hospodami, které mohou rušit spící obyvatele městské části.

„Předpokládáme, že s účinností nového protikuřáckého zákona budou už tak velké problémy v centru města ještě eskalovat,“ říká radní Prahy 1 pro bezpečnost Ivan Solil (ČSSD), který s týmem vyrazil na obchůzku.

Minulý čtvrtek to byla první služba antikonfliktního týmu poté, co začala platit nová úprava zákona, která zakazuje kouření v restauracích (více zde). Část kuřáků se proto přesunula právě před podniky.

Ve velké části Prahy 1 zároveň platí vyhláška zákazu konzumace alkoholu na ulici. I na to antikonfliktní tým upozorňuje, a to předevší cizince.

Děje se tak hned po několika minutách od začátku čtvrteční směny. Skupinka mladých žen pije alkohol na místě, kde to vyhláška zakazuje. Po krátkém informačním proslovu jim členové týmu předávají leták s informacemi a mapkou s místy, kde se alkohol nesmí pít.

„Máš odznak?“

Výraznější konflikt nastává na křižovatce ulic Dlouhá a Masná. Na lavičce tam sedí dva muži a žena, která pije alkoholický nápoj v lahvi. O tom, že porušují vyhlášku, se je vydává informovat několik členů antikonfliktního týmu.

„Ukaž mi odznak,“ reaguje podrážděně jeden ze sedících mužů. Za několik okamžiků už stojí kolem lavičky všech dvanáct agenturních pracovníků v černém.

„My si tykáme?“ ptá se jeden z nich. Po ostré výměně názorů nakonec antikonflitní tým odchází do dalších ulic. Nechává ale za sebou viditelně otrávenou trojici.

„Nechápu, proč bych měl poslouchat někoho, kdo má na sobě nějakou bundičku a říká mi, co mám a nemám dělat,“ diví se Edvard Alina, jeden z trojice, kterou antikonfliktní tým konfrontoval. Přiznává, že nevěděl, že se na veřejnosti nesmí pít alkohol, vadí mu ale způsob, jakým se o tom dozvěděl.

„Pochopím, pokud za mnou přijde policista nebo strážník, ale tohle je prostě šikana,“ zlobí se. „Když jeden z nich odcházel, sklonil se ke mně a řekl mi, ať počkám, až mě potká bez kamer. Jestli hodlá Praha 1 lidem vyhrožovat, tak to asi není v pořádku,“ dodává Alina.

Fyzicky zdatní muži

Podle radního Solila mají členové antikonfliktního týmu povinnost si závažnější situace natáčet na kameru, aby měli důkaz toho, že postupovali podle stanovených pravidel.

„Od poloviny května už zabránili řadě konfliktů a zachránili dokonce jeden lidský život, když se zfetovaný a opilý cizinec vrhal pod jedoucí auta,“ tvrdí Solil.

Podle reakcí některých lidí v ulicích se zdá, že negativní reakce vyvolává právě vzhled najatých mužů. Například antikonfliktní týmy, které používá policie během demonstrací, při fotbalových zápasech nebo na akcích s větším počtem lidí, tvoří z velké části ženy. Právě proto, aby při domluvě a řešení situací nevyvolávaly agresivní reakce.

Praha 1 naopak ve výběrovém řízení požadovala pouze muže ve věku od 18 do 45 let, kteří jsou v dobré fyzické kondici. Zdůvodňuje to tím, že z žen by opilí jedinci před bary neměli respekt.

Smíšené zkušenosti mají i samotní členové antikonfliktního týmu. „Lépe na nás reagují turisté. Ti se nám snaží vyhovět. Horší je to s Čechy, kteří si myslí, že všechno vědí. Jeden agresivní muž na nás dokonce plival,“ shrnuje své dojmy člen týmu Jan Kreuzer.

Tři dny, tři měsíce, 600 tisíc

Personální stránku zajišťuje agentura BSB Professional service, jež se specializuje na ostrahu společenských a kulturních akcí. Městská část jí za tři měsíce hlídkování zaplatí šest set tisíc korun bez DPH. Týmy do ulic vyráží jen ve čtvrtek, pátek a sobotu, vždy od jedenácti hodin večer do čtyř hodin ráno.

Postup vedení městské části kritizuje opozice. Sice uznává, že hluk v ulicích centra Prahy bývá v některých dnech neúnosný, ale skupinky najatých „hlídačů“ podle ní nejsou správným řešením.

„Pochybuji, že ten krok k něčemu pozitivnímu povede. Navíc je problematické, že jsou v těch týmech ranaři z ochranky,“ myslí si zastupitel Petr Kučera (Zelení) a dodává, že by dodržování vyhlášek a nočního klidu měla hlídat městská policie.

Jenže právě kvůli tomu, že městská policie údajně pořádek v nočním centru kontrolovat nezvládá, se radnice antikonfliktní tým rozhodla založit. „Na celou Prahu 1 připadá v noci jen třicet strážníků, což je prostě málo,“ tvrdí Solil. Zmíněný počet strážníků potvrzuje i mluvčí městské policie Irena Seifertová.

