Průměrná cena nových bytů v Praze vzrostla téměř o pětinu

„Developeři nejsou schopni v důsledku pomalého povolování do nabídky doplňovat nové byty, což tlačí ceny nahoru. Výsledkem je, že se nové bydlení v Praze postupně stává dostupné jen pro velmi úzkou skupinu lidí. Předpokládáme, že letos ceny porostou minimálně o pět procent,“ uvedl majitel Central Group Dušan Kunovský.

V roce 2015 nové byty v hlavním městě zdražily v průměru o 6,6 procenta. Největší zájem o nové byty byl v městských částech Praha 9, 10 a 5 a na celkových prodejích v hlavním městě se podílely ze dvou třetin.

Podle údajů Českého statistického úřadu se v Praze do konce listopadu loňského roku začalo v bytových domech stavět 879 bytů, meziročně o 72,7 procenta méně. Zatímco v samotném listopadu v rámci České republiky počet těchto bytů vzrostl téměř dvojnásobně na 752, v Praze přibyly pouze čtyři bytové jednotky.

Téměř tři čtvrtiny nových bytů, které se v Praze nabízejí k prodeji, jsou nyní v cenové hladině nad 60 tisíc korun za metr čtvereční.

„Příliš vysoká cena může být do budoucnosti velký problém. Na druhou stranu stávající změny v poskytování hypoték nebudou mít na poptávku po bydlení tak velký vliv, jak se možná očekávalo. Limit na jejich poskytování se totiž neodvíjí od faktické, ale pouze odhadní ceny jednotlivých nemovitostí,“ doplnil předseda představenstva Trigemy Marcel Soural.

Okraje Prahy se rychle plní

Podle generální ředitelky Skanska Reality Nadi Ptáčkové tlačí průměrné ceny bytů v posledních dvou letech nejen silná poptávka, ale rovněž snižující se nabídka a úbytek dostupných bytů v okrajových částech Prahy.

„Dalším důvodem je situace na akvizičním trhu. Je stále obtížnější koupit vhodnou lokalitu, která může být v relativně krátkém čase připravena do nabídky. Navíc u menších projektů zhruba do stovky bytových jednotek v lokalitách s dobrou dostupností do centra vzrostly ceny v posledních dvou letech o 34 procent,“ dodala Ptáčková.

Počet prodaných nových bytů v Praze loni meziročně vzrostl zhruba o sedm procent na 6 650. Jejich hodnota se zvýšila o 39 procent na 31 miliard korun. Zásoba dostupných bytů naopak klesla o 27 procent na 4 000.