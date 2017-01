Mazlíčci zůstanou na vodítku. Magistrát v Praze připravuje psí vyhlášku

Anketa: Měli by v Praze pobíhat psi na volno? Jan Hegenbarth

Nedovedu si představit, že by ve Stromovce či Letenských sadech neběhali psi volně. Situaci bych řešil tak, že ve vymezených lokalitách bych volný pohyb psů povolil. Mimo ně bych ale uvítal psy na vodítkách. Nevidím důvod, proč by v centru měli pobíhat volně. Zuzana Černá

Venčení psa bez vodítka je v pražských ulicích a parcích nebezpečné. Pro chodce, děti, starší občany, řidiče a i pro samotné pejsky. Praha by mohla zavést další psí louky a místa, kde by mohli pobíhat volně. Ideální by k tomu byla pláň na Bílé hoře nebo Štvanice. Petr Marek

Jsem pro volné pobíhání psů jak v parcích, tak na ulici. Omezení chápu na dětských hřištích. Víc se bojím o psa, než že někomu něco provede. Současného psa na ulici volně nepouštím, mám strach, že ho srazí auto. Ten minulý ale ani nevěděl, co to vodítko je. Ondřej Petr

Upřednostňuji osvětu a vedení k zodpovědnosti před restrikcemi. Pokud mám nevychovaného a špatně socializovaného psa, je v mém zájmu mít ho na vodítku. V opačném případě nevidím důvod. Každopádně bych uvítal nová moderní psí hřiště a parky, které jsou v cizině léta ověřenou praxí.