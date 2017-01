Na smrt jde drůbež i pávi, u Prahy kvůli chřipce utratí tisíc ptáků

Státní veterinární správa (SVS) o opatření rozhodla v neděli. Toušeňská farma je první středočeskou lokalitou, kde se po deseti letech objevila obávaná ptačí chřipka.

„Ptačí chřipka se v Toušeni potvrdila u husy. V neděli veterinární lékaři dělali v ohnisku soupisy zvířat, zjišťovali, zda nedocházelo v předešlých dnech k jejich přesunům. To by byla riziková záležitost pro možné rozšíření,“ uvedl Petr Majer, mluvčí SVS.

Ohnisko se podle něj skládá ze dvou stanovišť vzdálených 250 metrů od sebe, která obě patří jednomu farmáři. Od pondělního dopoledne musí veterináři s pomocí hasičů utratit okolo tisíce zvířat.

„V hospodářství jsou slepice, kachny, husy, a dokonce i několik pávů a pštrosů. Laboratorní výsledky v neděli potvrdily, že jde o typ ptačí chřipky H5N8 jako na jižní Moravě, který je vysoce patogenní pro ptáky,“ přiblížil Majer.

„Přenos na člověka nebyl zaznamenán, virus však může zmutovat. Proto veterinární správa vydala opatření o likvidaci všech zvířat včetně pávů a pštrosů,“ doplnil. Chovatel nesmí se zvířaty až do utracení nakládat, do areálu nesmí vstoupit kromě složek IZS a těch, kteří ho obhospodařují, nikdo cizí.

Zvířata v Toušeni budou otrávena oxidem uhličitým. Řídit zásah budou s veterináři i hasiči, kteří poskytnou i ochranné obleky a další materiál.

„Pokud se neobjeví další úhyn, nemělo by opatření zasáhnout další občany, tedy místní drobné chovatele,“ doplnil starosta Lázní Toušeň Luboš Valehrach. Mrtvou husu podle něj objevil jeden z krmičů chovu a odevzdal ji na krajskou hygienickou stanici.

Majitel hospodářství navíc velkochov neregistroval. I tím se státní veterinární správa bude zřejmě zabývat. Nadále budou veterináři sledovat situaci v okolí, zda se neobjeví další mrtví ptáci.

„Zatím nebudou stanovena ochranná pásma. Čekáme, zda se objeví výskyt i někde jinde, ale je to dost pravděpodobné. Riziko velkých hospodářských škod tu zkrátka je. Pokud by byla v následujících dnech vyhlášena ochranná pásma, bude to v první fázi znamenat omezení konání trhů, obchodu, vývozů, dovozů včetně třeba prodeje vajec,“ dodala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Protože obce už o postupu ptačí chřipky k Česku varovaly v prosinci, mohli se chovatelé připravit. Největší je riziko pro menší chovy s volným výběhem.

„My máme slepice v halách, ven nechodí, takže nákaza hrozí minimálně. Navíc drůbež pravidelně sledujeme. Myslím, že ve větším nebezpečí jsou drobní chovatelé,“ popsal Josef Rous z farmy v Libčicích nad Vltavou.

Ptačí chřipka Ptačí chřipka se rozšířila především počátkem milénia, tehdy byla takřka po celém světě. V roce 2005 proto byla v ČR zavedena ochranná opatření včetně zákazu dovozu exotických ptáků ze států mimo EU. Viry označované jako H5N1 a pozdější mutace H7N9 vyvolaly obavy, protože byl prokázán přenos ze zvířat na člověka. V roce 2007 byla nákaza potvrzena u krůt na Pardubicku, další případy se objevily v jižních Čechách a na Moravě. Preventivně musely být vybity desítky tisíc kusů drůbeže. Naposledy byl virus ptačí chřipky prokázán před čtyřmi lety u uhynulých kachen na Ústecku. Nynější mrazy šíření chřipky nahrávají.

Vysoce patogenní ptačí chřipka se v Česku naposledy objevila v roce 2007 u drůbeže v obcích Tisová, Nořín, Netřeby a v Chocni. U volně žijících ptáků pak u labutě v jihomoravské Lednici.

O rok dříve veterináři utratili kvůli nákaze labutě na území Jihočeského a Jihomoravského kraje. Lehčí typy ptačí chřipky se v chovech drůbeže objevily ještě v letech 2009 a 2010 a u volně žijících kachen a labutí v letech 2010 až 2012.

V Evropě s vysoce nakažlivou formou ptačí chřipky označovanou jako HPAI nyní bojuje na 17 zemí - Česko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Francie, Nizozemsko, Dánsko, Polsko, Itálie, Chorvatsko, Řecko, Švýcarsko, Srbsko, Rumunsko, Velká Británie, Finsko a Švédsko.

Minulý týden veterinární lékaři potvrdili tři ohniska na jihu Moravy, kde utratí postupně veškerou drůbež v okruhu tří kilometrů od ohnisek (psali jsme zde). Pomáhají i vojenští veterináři.