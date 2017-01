Tisíc ptáků v Toušeni usmrtili pomocí plynu, asistovaly tři desítky hasičů

Výstava Náš chovatel je zrušena Středočeská výstava drobného ptactva Náš chovatel, kterou pořadatelé připravovali na Výstavišti Lysá na Labem, se konat nebude . Město je totiž ve veterináři vytyčeném pásmu dozoru, kde jsou, stejně jako v ochranném pásmu, veškeré trhy, svozy či výstavy ptáků zakázány , a to až do konce ledna . Zákaz platí od pondělí v celé České republice. Výstava v Lysé se měla konat od 13. do 15. ledna.

„Ještě před vydáním celoplošného zákazu nás veterináři informovali, že takové nařízení přijde. Odebrali nám stanovené veterinární podmínky, tím se akce nemůže konat a my ji zrušili," informoval manažer výstavy Náš chovatel Matěj Kosmák. Na výstavu bylo přihlášeno na 360 drobných chovatelů z celé republiky. Ty všechny teď výstaviště musí o zrušení informovat. „Hodně jsme již měli připraveno, vyřízeno pro tuto výstavu, což představuje náklady. Jak velká to bude ztráta pro výstaviště, zatím neumím vyčíslit. Ale pokusíme se určitě o nějakou náhradu žádat ministerstvo zemědělství," potvrdil Matěj Kosmák.