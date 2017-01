Výstava zrušená kvůli ptačí chřipce stála statisíce, kompenzace nebude

Na výstavu drobného zvířectva, která se měla konat od pátku do neděle na výstavišti v Lysé nad Labem, se chystalo 360 chovatelů. Ti ale museli nakonec změnit svoje plány.

Veterinární správa totiž rozhodla, že do konce ledna budou kvůli riziku nákazy ptačí chřipkou zrušeny výstavy výstavy drůbeže, okrasného ptactva a holubů na území celé republiky.

„Zkusíme zažádat o náhradu škody na ministerstvu zemědělství, v tuto chvíli vyčíslujeme, o jakou částku se jedná. Ale už teď víme, že se řádově jedná o statisíce,“ sdělil iDNES.cz manažer výstav v Lysé Matěj Kosmák.

Podle ministerstva zemědělství ale peníze nejspíš nedostanou.

„Z veterinárního zákona vyplývá, že náhrada může být poskytnuta pouze chovateli,“ sdělila mluvčí ministerstva zemědělství Markéta Ježková.

Předpis, který určuje, kdo má nárok zažádat o náhradu škody v souvislosti s ptačí chřipkou, nezmiňuje náhradu v případě ušlého zisku za zrušené výstavy.

Naopak zahrnuta je náhrada za utracení nemocných či podezřelých zvířat a případně jejich produktů, za usmrcené zvíře, očistu, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci hospodářství či nařízené očkování (celý seznam najdete zde). O náhrady škody musí chovatelé požádat do šesti týdnů od likvidace (výši odškodnění za jednotlivá zvířata najdete zde).

Výstava je příležitostí k obchodům pro drobné chovatele

Řada chovatelů, která počítala s tím, že zvířata prodá právě na výstavě v Lysé, proto musí hledat náhradní variantu.

„Zrušení výstavy poškozuje drobné chovatele - spousta lidí měla připravena domácí zvířata, která chtěla odprodat dalším chovatelům. Zvířata utratí, nebo budou muset hledat možnosti dalšího prodeje, například přes internet,“ uvedl ředitel areálu v Lysé Ondřej Matouš, který měl sám vystavovat dvaadvacet holubů gigantů.

„Ohnisko nákazy (V Lázních Toušeň na Praze-východ, kde bylo kvůli nakažené huse utraceno přes tisíc ptáků, pozn. red.) bylo blízko, asi to bylo nevyhnutelné. Ale v celorepublikovém pojetí je to přílišná hysterie. Z pohledu chovatele si myslím, že to bylo zbytečné, z pozice organizátora je to ale lepší. Pokud by zvíře uhynulo na výstavě a bylo by dokázáno, že se jedná o virus, došlo by k utracení všech zvířat z celé republiky,“ dodal. Zvířat přitom na výstavě mělo být přes tři a půl tisíce.

Náhradní termín nebude

O náhradním termínu výstavy organizátoři nepřemýšlejí. „Není to reálné, čekají nás další akce. Podobnou výstavu chystáme na září, a to mláďata králíků, holubů a drůbeže spojená s trhem drobných zvířat,“ dodal ředitel.

Ptačí chřipka se v České republice objevila po téměř deseti letech. Podle Státní veterinární správy nehrozí přenos na lidi (více o tom zde).

Kromě zmíněných Lázní Toušeň byla chřipka potvrzena také na jižní Moravě a nově také v obci Chotčiny na Táborsku. Aktuální počet ohnisek této nákazy na území ČR tak vzrostl na šest. Přítomnost viru byla nezávisle na tom potvrzena také u volně žijící labutě nalezené v Olomouci.