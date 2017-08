Knihovna nabízí věci od pily po fén. Nová půjčovna je proti plýtvání

Co se dá v Praze sdílet? Kola : projekt růžových kol Rekola funguje v hlavním městě od roku 2014. Aktuálně službu využívá kolem pěti tisíc lidí.

: zájemci, kteří chtějí pěstovat bylinky nebo zeleninu, mohou využít služeb Semínkovny. Kvásek: web PečemPecen.cz nabízí kváskovou mapu, kde dostanete kvásek na pečení chleba.