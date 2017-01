Interna postavená za vlády Ratha se rozpadá už v záruce

Havárie vody, nutné výměny podlah i toalet. Čtyři roky starou budovu interny v mladoboleslavské Klaudiánově nemocnici stíhá jeden problém za druhým. Nedostatky se dotýkají i pacientů. „Potýkáme se s opravdu velkými problémy. Je to skutečně nekvalitní stavba,“ říká ředitel nemocnice Ladislav Řípa.

Tak třeba v pondělí tady prasklo potrubí a voda vyplavila několik místností. Jindy zase přestane zničehonic téct teplá voda. „Od nové budovy, do které se investovaly vysoké částky peněz, bychom očekávali, že po delší dobu nebudeme muset investovat do žádných zásadních oprav. Tady je tomu přesně naopak,“ kritizuje nový náměstek středočeské hejtmanky za oblast zdravotnictví Martin Kupka.

S pacientem se utrhlo sedátko v koupelně, vyměnit bylo třeba i podlahy. Toto pondělí zase došlo k havárii potrubí.

Nemocnice se snaží jednat s dodavatelem stavby a zjištěné závady reklamovat. Některé problémy již byly odstraněny, jiné však stavební firma odstranit odmítá a další nové problémy se objevují. „Museli jsme měnit sociální zařízení, v části budovy bylo nutné vyměnit podlahy, nedostatky jsou v kvalitě oken. Nedávno nám začala hůře téct teplá voda,“ vypočítává Řípa, který nemocnici vede od konce prosince.

Kontroverzní stavba je spojována s úplatkářskou kauzou exhejtmana Ratha, za jehož éry se nová interna stavěla. Výběrové řízení na dostavbu pavilonu je jedním z důvodů Rathova stíhání, jež se táhne už od roku 2012. Podle policie si v souvislosti se stavbou údajně řekl o mnohamilionové úplatky.

Exhejtman obvinění dlouhodobě odmítá, přestože byl nepravomocně odsouzen. V prosinci soud první rozsudek zrušil kvůli údajné nezákonnosti použitých odposlechů. V kauze jsou obviněni od léta i další lidé, kteří měli tendry ve středočeských nemocnicích ovlivňovat. Jsou podezřelí, že se v osmi případech podíleli na manipulování zakázek za celkem 700 milionů korun.

Nemocnice sčítá škody

Kromě korupční aféry se ukazuje, že i kvalita stavby je špatná a její stav se dále zhoršuje. „Připravujeme materiál, kde shrneme, jaké závady se nově objevily, které byly odstraněny a které přetrvávají,“ dodává Řípa. Zatím nechtěl komentovat, jaké škody kvůli tomu nemocnici vznikly.

Kvůli závadám již bylo nutné část pacientů několikrát přestěhovat do jiných prostor. Dělo se to zejména v souvislosti s nutnou výměnou části podlah, kdy musel být dokonce omezen provoz. A protože nemocnice nemohla ošetřovat dostatečný počet pacientů, podepsalo se to také na jejím hospodaření. „Je to jeden z důvodů, proč se hospodaření propadlo do ztráty,“ uvádí Řípa.

Pacienty musí nemocnice přesouvat i kvůli zmíněné špatně tekoucí teplé vodě. „Budeme muset provést opravy, což si rovněž vyžádá další opatření v přesunech pacientů a zdravotnického zařízení. Náročné to bude i pro zdravotnický personál. Budeme to provádět hlavně o víkendech, kdy je tady pacientů méně,“ říká Řípa.

Problém musí nemocnice řešit co nejdříve, protože zanedlouho vyprší záruka na dodavatelské práce. Hejtmanství nevylučuje, že by celá věc mohla skončit u soudu. „Pokud by se ukázalo, že tam opravdu došlo k celkově nekvalitní stavební práci, pak bychom využili všech nástrojů včetně soudního sporu,“ dodává náměstek hejtmanky Kupka.

Odborníci také musí posoudit, co je chybou stavební firmy a co případně projektu, podle něhož stavba vznikala. „Musíme zajistit, aby tam Středočeský kraj nevynakládal zbytečné peníze navíc, a získat řešení od zhotovitele,“ říká Kupka.

Podle všeho nedostatky kontroverzní stavby vzniklé za Rathovy éry nemusí být ojedinělé. „Interně jsem zaznamenal, že určité stavební mouchy má také pavilon kladenské nemocnice. Na to se chci podrobněji podívat,“ uvedl Kupka.

Soud o 80 milionů

Žádné technické problémy nemají s investicemi realizovanými ve stejné době v kolínské nemocnici. V té době se stavební práce v Kolíně prováděly na třech pavilonech – na dětském oddělení, neurologii a chirurgii. „Nevybavuji si žádné technické a stavební nedostatky,“ říká ředitel nemocnice Petr Chudomel.

Zato finanční potíže nemocnice má. Vede totiž soudní spor s jedním z dodavatelů, kterému nezaplatila za odvedené práce. Na ně měla být původně poskytnuta evropská dotace, po Rathově zatčení ale úřad regionální operační rady dotace zastavil.

„Chybí tam asi 80 milionů korun, které se sice prostavěly, ale nejsou již kryty dotací, protože byla rozvázána dotační smlouva,“ potvrzuje Kupka. Podle něho se teď o peníze vedou soudní spory. Jednatel dodavatelské firmy měl být totiž obviněn z uplácení, a nemocnice se proto zdráhá zaplatit. „Důležité je, že se dílo podařilo dokončit a nemocnice z něho profituje. Sama také hledá prostředky, jak to uhradit,“ dodal Kupka.