Oprava Šlechtovy restaurace začne v červnu, otevře se za dva roky

„Máme reálné vyhlídky, že za dva roky touto dobou, tedy na začátku letní sezony, budou moci návštěvníci opět využít výjimečné místo pro odpočinek a společenská setkávání,“ říká pražský radní pro kulturu Jan Wolf (KDU-ČSL/Trojkoalice). Během června podepíše magistrát smlouvu a předá stavbu zhotoviteli.

Šlechtova restaurace, vizualizace

Firma Pracom tendr vyhrála s nabídnutou cenou zhruba 101,5 milionu korun bez DPH. Vedení města schvalovalo vítěze tendru nadvakrát, protože proti prvnímu výběru se odvolali dva další účastníci soutěže (psali jsme zde).

Výběrová komise v obou případech vybrala Pracom. O rekonstrukci bývalé zahradní restaurace se mluví od 90. let, město ji opakovaně odkládalo. Po opravách by se do objektu měl vrátit restaurační provoz.

Původně měla oprava památky vyjít na čtvrt miliardy korun, město však nechalo projekt přepracovat. Budova projde kompletní rekonstrukcí. Uvnitř budou restaurovány historické prvky včetně stropní fresky Apollóna s Venuší nebo umělá krápníková jeskyně, v níž bývala plastika Poseidona.

Šlechtova restaurace, dříve známá pod jménem Královská dvorana, je kulturní památkou. Jméno nese po posledním majiteli a provozovateli restaurace Václavu Šlechtovi. Její nejstarší část pochází z konce 17. století, objekt byl dostavěn v polovině 19. století. Po druhé světové válce zůstal bez využití, dvakrát vyhořel a v roce 2002 ho poškodily povodně.

Šlechtova restaurace na záběrech v roce 2015: