VIDEO: Muž sjel na jednokolce Nuselské schody, padl nový český rekord

„Jízda byla fajn. Vyšlo krásně počasí, toho jsem se bál, protože v noci pršelo. Měl jsem tři pokusy, ze kterých jsme vybrali nejlepší čas. Třetí, poslední pokus, byl ten nejlepší - s časem 41,62 vteřin,“ uvedl Beneš pro iDNES.cz.

Jízda se uskutečnila za účasti Agentury Dobrý den, která zaznamenává české rekordy. Zapíše se tak do české knihy rekordů, Beneš ale míří ještě výš.

„Pokusíme se poslat video z jízdy do Světové knihy rekordů a uvidíme, jaké to bude mít ohlasy, jestli pořízený materiál bude dostatečně průkazný, aby to uznali,“ uvedl.

Beneš jezdí na jednokolce čtrnáct let. Jeho první počin byl v roce 2007, kdy na jednokolce vyskákal 299 schodů Petřínské rozhledny. Další český rekord padl v roce 2012, kdy sjel trať v zimním středisku na Monínci. V roce 2013 vyskákal pražskou Žižkovskou věž a v tomtéž roce zdolal také 715 schodů stodesetimetrové budovy AZ Tower v Brně. Za sebou má také řadu exhibic a závodů.

Nuselské schody spojují Šafaříkovu ulici na Vinohradech s údolím Botiče. Tvoří je 182 schodů. Schodiště překonávající převýšení 30 metrů bylo zbudováno na místě původní pěší stezky při stavbě vinohradských železničních tunelů.