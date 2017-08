Magistrát rozhodl, že řidič porsche hasiče nevybrzdil. Jen je omezil v jízdě

„Po cestě do holešovické tržnice jsem relativně na pohodu předjel hasiče. Nenechali si to líbit a začali troubit. Následovalo zpomalování, opakované troubení, zastavení, další troubení, hulákání a mrzení,“ uvedl dotyčný řidič na Facebooku svůj pohled na to, co se událo.

Podle policie se měl řidič dopustit několika přestupků a hrozila mu pokuta deset tisíc korun a zákaz řízení.

S tím však řidiš luxusního auta nesouhlasil a pražskému magistrátu poskytl vlastní video se záznamem z jízdy, které zveřejnil i na Facebooku. Na jeho základě se ukázalo, že vybržďování se řidič nedopustil.

„Správní řízení bylo ukončeno a to uložením sankce řidiči vozidla porsche za porušení několika paragrafů zákona o silničním provozu. Rozhodnutí nabylo právní moci,“ uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

V odůvodnění, které řidič zveřejnil, pražský magistrát mimo jiné píše, že snížením rychlosti řidič porsche reagoval na troubení hasičů a zpomalil z toho důvodu, že nerozuměl jeho významu.

Řidič tak dostal pokutu tisíc korun jen za náhlé zastavení auta, které zastavil uprostřed silnice. Hasiči se k výsledku správního řízení odmítli vyjadřovat.

Mezi původními přestupky bylo kromě vybrždění také předjíždění v křižovatce na přechodu přes plnou čáru, včetně ohrožení protijedoucího auta. Podle správního orgánu k žádným z těchto přestupků nedošlo.

Incident se stal 13. května v pražských Holešovicích (psali jsme zde). Záznam z něho zveřejnili hasiči, kteří mají s neopatrným předjížděním řidičů časté zkušenosti.