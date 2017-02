VIDEO: Řidiče v podmínce prozradil bezpečnostní pás, strážníkům chtěl ujet

Při běžné hlídkové kontrole ve středu ráno si strážníci všimli v Komořanské ulici na Praze 12 nepřipoutaného řidiče. Místo zastavení před strážníky začal ujíždět.

„Pro důvodné podezření ze spáchání přestupku se ho strážníci rozhodli za použití výstražných signálů zastavit. Řidič na to reagoval agresivní a bezohlednou jízdou,“ řekla mluvčí městské policie Irena Seifertová.

Nejdříve řidič objel stojící kolonu aut a několikrát na úzké silnici projel mezi dvěma projíždějícími auty.

Na pomoc si strážníci přivolali ještě jednu hlídku a společně řidiče pronásledovali až do ulice Do Koutů. Zde řidič nezvládl na sněhu řízení a naboural do plotu. Před strážníky se ještě pokusil utéci, ale neúspěšně.

„Jednadvacetiletý mladík se strážníkům posléze přiznal, že má soudem vysloven zákaz řízení a v současné době je v podmínce,“ dodala Seifertová.

Případem se nyní budou zabývat policisté.