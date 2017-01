Roztočtí pomohli vězňům z vlaku smrti. Jejich odvahu připomíná výstava

9:27 , aktualizováno 9:27

Obyvatelé Roztok se koncem války odvážili pomoci tisícům vězňů z koncentračního tábora. I přes to, že to bylo zakázané, jim poskytli jídlo a zdravotnickou péči. Jejich odvážný čin připomíná výstava, která potrvá do 30. dubna.