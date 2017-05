Za plány na přepadení vily politika Blažka nikdo potrestán nebude

Podle obžaloby muži předpokládali, že v trezoru bude nejméně osm milionů eur, tedy přes 220 milionů korun, což Blažek v minulosti odmítl (víc o loupeži čtěte zde).

Obžaloba pět mužů popsala jako organizovanou skupinu, která se na loupež chystala nejméně od května 2014. Měli připravené kukly a střelné zbraně. Pokud by v domě politika byli další rodinní příslušníci, byli muži podle spisu odhodlání jim ublížit v případě, že by přepadený na výhrůžky nereagoval.

Gang naplánoval přepadení podle spisu na 27. listopadu 2014. Muži měli před loupeží sraz na domluveném místě, kam jeli dvěma různými auty. Loupež však nestihli. Policisté je zadrželi, když směřovali na místo činu.

Za hlavního organizátora případu obžaloba označila cizince Floria Selmanaje, který rozdělil role členům gangu, prověřoval politikovu vilu, opatřil plán obydlí a fotografie rodiny. Sehnal také podle spisu pistole na přepadení a zajistil byt, kam se měli lupiči po činu ukrýt a rozdělit si kořist.

Další tři cizinci podle detektivů získali tip na loupež, podíleli se na získávání informací nebo věcí pro přepadení. Při loupeži měli podle policie role řidiče, další dostal za úkol zlikvidovat auto, které chtěli použít k úniku. „V základních znacích příběh sedí,“ řekla předsedkyně trestního senátu Monika Křikavová.

Soud však dospěl k tomu, že obžalovaní nepodnikali žádné kroky vedoucí k loupeži do doby, než poznali utajeného svědka, který byl hlavním hybatelem celé kauzy. Soudkyně ho označila za nástroj policejních agentů. „S výjimkou žvástů se do té doby nedělo vůbec nic,“ řekla Křikavová. Podle soudu nemohou být za přípravu trestného činu odsouzeni kvůli tomu, že o tom pouze mluvili.

Korunní svědek nepromluvil

Obžalovaní i jejich advokáti při soudním líčení zpochybňovali právě roli dvou německých policejních agentů, kteří se dostali do gangu, a korunního svědka, který plány nahlásil policii. Soud měl pochybnosti zejména nad věrohodností svědka, který před soudem odmítl vypovídat. Podle soudkyně ale byla konfrontace v tomto případě nutná, jelikož soud nemohl ověřit informace, které předtím řekl policistům.

Posledním obžalovaným byl bývalý policista, který podle obžaloby zbytek skupiny jistil. Byl napojen na policejní vysílačky a gang by upozornil v případě problémů. Podle soudu nebylo prokázáno, že by se stal skutek, pro který byl souzen. „Nebyl předložen jediný důkaz, který by ho s tímto případem spojoval,“ uvedla Křikavová. Svědci, které soud označil za věrohodné, naopak potvrdili, že v době činu nebyl v Praze.

Případem se bude zabývat pražský vrchní soud, jelikož se proti rozhodnutí odvolal státní zástupce.