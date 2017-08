Za loupež hodinek dal soud cizincům tři až osm let vězení a vyhoštění

Loupež má na svědomí ruský gang, jeho člen Alexej Lozečnikov stráví osm let za mřížemi, Vitalije Komarovského čekají tři roky vězení. Petr Odinokov byl odsouzen na šest let a Marian Karlovas ke čtyřem rokům.

Dva další obžalovaní, Andrej Istratov a Jurij Pučkov, stíhaní jako uprchlí, si mají odpykat osmileté tresty. Členy bandy po odpykání trestu čeká vyhoštění z ČR na pět až 10 let. Musí uhradit škodu ve výši více než 12 milionů korun.

Odsouzená šestice podle verdiktu soudu náležela ke středním a nižším „kádrům“ organizovaného gangu. V pozadí akci řídili dva muži, jejichž identita dosud není zcela odhalena. „Máme za prokázané, že se skutek odehrál přesně tak, jak uvedla žaloba,“ zdůvodnila dnes rozsudek předsedkyně senátu Monika Křikavová.

Šlo jasně o organizovaný gang, uvedl dnes mimo jiné rozsudek. „Přesné rozdělení rolí plánování a provedení úkolů při loupeži je vázáno na užší skupinu. Jen jeden její člen má přesné informace, ten náleží k vrcholu pyramidy organizace,“ vysvětlila soudkyně.

Přepad drahého obchodu v Široké ulici loni 23. února v poledne probíhal od počátku do konce jako předem jasně naplánovaná operace. „I opuštění místa činu a zametání stop bylo naplánované, jasné a logické,“ vysvětlila Monika Křikavová.

Ke klíčovým mužům na lavici obžalovaných podle verdiktu patřil Lozečnikov, proto také dostal osmiletý trest. Istratov a Pučkov doplatili na to, že uprchli a nemohli tak představit svou verzi toho, co se loni stalo. U Komarovského nejnižší trest soud uložil za „odměnu“, vystupoval jako spolupracující obviněný a pomáhal ostatní usvědčit.

„Karlovas fungoval na nižší příčce pyramidy. Až pozdě pochopil, do čeho se dostal a nedokázal z toho vycouvat,“ vysvětlila soudkyně čtyřletý trest pro tohoto obžalovaného. Karlovase k loupeži přiměl krach podnikání, u soudu vypovídal a omluvil se zmláceným prodavačům.

Trest je nižší, než navrhovala státní zástupkyně, ta v závěrečném návrhu pro členy party žádal tresty od tří do 11 let za mřížemi.

Nájezd na hodinky

Členové party měli podle verdiktu během akce rozdělené role, Vitalij Komarovskij řídil auto, Lozečnikov akci řídil a hlídal. Do obchodu vstoupili nejprve Marian Karlovas s Jurije Pučkovem a nechali si předvést kolekci hodinek. Pár okamžiků po nich do klenotnictví vstoupil Andrej Istratov.

Zákazníci se záhy změnili v útočníky. „Karlovas napadl úderem pěstí do hlavy poškozeného prodavače, kterého srazil ze židle na zem, zkroutil mu ruce za záda, vytáhl ho za ruce zpoza stolu a spoutal mu je za zády,“ uvádí uvedla státní zástupkyně Ivona Horská. Potlučený muž skončil pacifikovaný a bezbranný v chodbě prodejny.

Pučkov mezitím napadl podle rozsudku druhého muže za pultem, k ataku se přidal též Istratov. Také druhý prodavač skončil v poutech v zázemí obchodu. Prodejnu útočníci posléze vyrabovali, z vitrín zmizely špičkové chronometry za více než 13 milion korun.

Lupiči si je naložili do tašek a kapes a záhy zmizeli. Akce od momentu, kdy do obchodu vstoupil první „zákazník“ podle záznamů kamer netrvala ani 13 minut. Gang na ústupu použil tři auta a taxík. V jednom z aut mířily uloupené klenoty do Německa.

Důkazy z kamer

Ústup ze Široké ulice zachytily bezpečnostní kamery, objektivy zachytily i část útočníků, kteří si na Hlavním nádraží kupovali jízdenky. Záznamy z kamer, odposlechy a později výpověď spolupracujícího obviněného patřila ke klíčovým důkazům.

Za přepadením klenotnictví stál podle detektivů gang zvaný Viborg, specializovaný na loupeže v luxusních obchodech. Jeho členové se rekrutují z občanů bývalého SSSR a Finska. Nyní se též prověřují informace o tom, zda se někteří z obviněných nedopustili i další loupeže v klenotnictví, například v Maďarsku roku 2014

Úterní rozsudek není pravomocný, odvolat se proti němu lze k Vrchnímu soudu v Praze. Karlovas se tohoto práva vzdal, státní zástupkyně a další obvinění si nechali lhůtu na rozmyšlenou. Tresty padly na a pod spodní hranicí sazby, která činí osm až 15 let.