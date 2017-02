Na Letišti Václava Havla vlak zastaví v podzemí. Ubude třetina autobusů

Firmy Metroprojekt a Sudop Praha, které zakázku Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) loni v listopadu vysoutěžily, by měly práci na projektu trati z Veleslavína na letiště z větší části dokončit ještě před začátkem léta.

„Dle termínů vyplývajících ze smlouvy bude záměr projektu zpracován ke schválení v Centrální komisi ministerstva dopravy v listopadu 2017 a práce by měly být ukončeny vydáním rozhodnutí o umístění stavby v závěru roku 2018,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Situace a členění na stavební etapy plánovaného železničního spojení Prahy, Letiště Václava Havla a Kladna (16. 2. 2017)

Elektrické soupravy budou mezi Veleslavínem a letištěm jezdit rychlostí 80 kilometrů v hodině, na modernizované trati v mimopražském úseku mezi Ruzyní a Kladnem pak až stotřicetikilometrovou rychlostí. „Jeden spoj budou tvořit dvě soupravy a tomu odpovídá i plánovaná základní délka všech nástupišť, která bude 200 metrů,“ uvedl.

Součástí plánů je kromě stavby pětikilometrové „odbočky“ na letiště také kompletní rekonstrukce stávající trati mezi stanicemi Veleslavín a Ruzyně. Kromě zastávky Letiště vzniknou v úseku i stanice Liboc a Dlouhá Míle.

Červeně jsou vyznačeny nové úseky trati a nové zastávky. Trať z Veleslavína do Ruzyně má necelé čtyři kilometry. Na ni má navazovat pětikilometrová odbočka na letiště se zastávkou v Dlouhé Míli.

Letištní stanici projektanti po dohodě s Českým Aeroholdingem oproti původním plánům posunuli. Nově má být jihovýchodně od Terminálu 2. Má být vyhloubená asi 12 metrů pod zemí s přímým napojením do budovy Terminálu 2. „Poloha umožňuje rozvoj letiště i případné pokračování trati z letiště přímo na Kladno, bez nutnosti cesty přes stanici Praha-Ruzyně,“ dodal mluvčí.

Projektanti ve čtvrtek prezentovali propočty, podle nichž by roce 2052 mohlo během průměrného pracovního dne díky trati přijet na letiště autobusem až o třetinu lidí méně než v současnosti, což pomůže životnímu prostředí. Pokud by trať nestála, tak naopak přibližně o pět a půl tisíce víc.

Predikce vývoje počtu cestujících různými dopravními prostředky v průběhu průměrného pracovního dne (tam i zpět).

V nadcházejících letech chce SŽDC trať opravit až do Kladna, modernizaci úseku za celkem asi 25 miliard označila za prioritní i česká vláda. Nyní vlaky přepraví na trase Praha - Kladno ve špičce v jednom směru asi 900 cestujících za hodinu, v budoucnu to má být něco přes sedm tisíc.

S plánem, že by trať z Ruzyně do Kladna měla být v budoucnu dvoukolejná, se zatím zcela neztotožnilo vedení kladenské radnice. Před ani ne rokem město navíc zrušilo v územním plánu možnost druhou kolej dostavět. Loni kvůli tomu vyjádřil lítost ministr dopravy Dan Ťok a podotkl, že to povede k dalšímu oddálení stavby (více zde).

Náklady na modernizaci úseku zvýší asi o tři miliardy předpokládaná stavba tunelu mezi Veleslavínem a Dejvicemi. Že je v Praze 6 povrchová varianta v podstatě neprojednatelná, uvedl již v minulosti pro MF DNES náměstek ředitele Stavební správy západ SŽDC Bohuslav Stečínský.

Na základě provedené studie bude SŽDC pokračovat v přípravě trati vedené raženými tunely mimo stávající trasu. „Portály tunelů jsou uvažovány v prostoru vodojemu Bruska a teplárny Veleslavín. Díky vysokému nadloží by byl minimalizován negativní vliv železniční dopravy na okolní zástavbu,“ ujistili projektanti.

Trať by měla vést pod střešovickým masivem dvěma jednokolejnými tunely v hloubce až 80 metrů. Je však ještě nutné z důvodů vyšších stavebních nákladů prokázat ekonomickou efektivitu řešení.

„Prověřuje se také možnost posunu zastávky Praha-Výstaviště mimo mostní objekt přes ulici Dukelských hrdinů směrem do Stromovky, a to zejména z hlediska památkové ochrany a životního prostředí,“ doplnil Marek Illiaš.

Do roku 2023 lze na modernizaci trati čerpat peníze z operačního programu Doprava II. SŽDC jinak využívá i programu CEF EU. Z něj získala grant i na opravu Negrelliho viaduktu přes Vltavu, která má začít v dubnu (více jsme psali zde). Začátek výluky je naplánován na červenec.

„Na stavbu jsou vydána stavební povolení a probíhá veřejná soutěž na zhotovitele. Předpoklad ukončení soutěže a podpisu smlouvy je v březnu, pokud nedojde k odvolání některého z účastníků výběrového řízení,“ dodal mluvčí.