Za vražedný pokus na WC dostal recidivista 14 let, dívku chtěl znásilnit

„Dospěli jsme k jednoznačnému závěru o vině obžalovaného. Prokázán byl také úmysl, minimálně nepřímý, k tomu poškozenou usmrtit,“ zdůvodnila verdikt soudkyně Kateřina Radkovská. Její senát zmírnil jen jeden ze tří bodů obžaloby.

Huzsa totiž čelil ještě obvinění, že svou oběť také oloupil, podle rozsudku se však jednalo o krádež.

„Dopustil se tří trestných činů. Za násilné delikty byl opakovaně trestán i v Rumunsku. Trest v polovině sazby proto považujeme za přiléhavý,“ uvedla soudkyně.

„Vina obžalovaného byla ve všech bodech jasně prokázána,“ zdůraznila ve svém závěrečném návrhu státní zástupkyně Jana Murínová. Proti cizinci podle ní svědčí například kamerové záznamy a stopy zajištěné z oblečení a těla oběti i agresora. A to včetně vzorků DNA.

„Jednání Sándora Huzsy bylo v případě pokusu vraždy intenzivní, směřovalo jasně k tomu, že poškozenou usmrtí,“ zdůraznila žalobkyně.

Vražedného útoku podle ní obžalovaný zanechal jen proto, že byl vyrušen náhodným svědkem. Státní zástupkyně proto navrhla trest na horní hranici sazby, která činí 10 až 18 let.

Obhajoba alkoholem

„Můj klient popírá, že by napadenou rdousil s cílem ji usmrtit,“ argumentovala v závěrečném návrhu naopak obhájkyně. Huzsa se doznal jen k pokusu znásilnění, které spáchal v osudnou noc silně opilý. „Navrhuji ho proto zprostit viny v případě vraždy a loupeže,“ sdělila advokátka.

„Dejte mi basu piv a čtyři vodky a já vám dokážu, že to vydržím,“ odstartoval svou obhajobu netradičně cizinec. Zřejmě chtěl zdůraznit, že v inkriminované době toho vypil o hodně více a nebyl tedy příčetný. „Chtěl bych být odsouzen je za to, co jsem udělal. Lituji toho,“ sdělil obžalovaný.

Bála jsem se o život

Terčem zákeřného napadení se letos 5. února v noci stala mladá dívka, která v baru seděla s kamarádkami. Na toaletu se za ní proboural obviněný. Ten ji pokousal na rtech, aby nemohla křičet, srazil k zemi a pokusil se ji zneužít a rdousil ji.

V útoku ho však vyrušili svědci, kteří se objevili v prostoru WC. Na útěku Huzsa dívku okradl o stříbrné řetízky.

O tom, že napadené šlo o život, svědčil též posudek soudních lékařů. „Nebýt aktivní obrany, došlo k zamezení dýchaní a nevratnému poškození mozku. Pachatel proti oběti působil velkou silou,“ upozornil ve své expertize soudní lékař Jiří Hladík.

„Bála jsem se, že nepřežiji. Ten pocit byl hrozný, nedá se popsat. Dodnes se cítím strašně,“ uvedla při výslechu napadená. Soud její svědectví přehrál ze záznamu, žena totiž vypovídala ve speciální místnosti pro oběti zvlášť traumatizujících zločinů na pražském krajském policejním ředitelství.

Šlo prý jen o pokus znásilnění

Po útoku ji záchranáři transportovali do nemocnice, kde strávila několik dní. Kriminalisté Rumuna zatkli krátce po činu. V ČR se před útokem zdržoval necelý týden, z rodné země přijel poté, co si odpykal pět a půl roku vězení. Při výslechu se doznal jen k pokusu znásilnění.

Před trestními senáty nestál v úterý Huzsa poprvé, v rodné zemi si vyslechl již šest rozsudků, pět za násilné delikty. Mimo jiné také útok na policistu. Psychiatři a psychologové uvedli, že netrpí duševní nemocí, ale poruchou osobnosti a má sklony k agresivitě. Jeho resocializaci označili za obtížnou.

Poté, co padl verdikt, se obviněný poněkud překvapivě vzdal práva na odvolání. Učinila tak i státní zástupkyně, rozsudek je proto pravomocný. Huzsa by si prý rád trest odpykal v důvěrně známém prostředí věznic v Rumunsku. O eskortování může požádat.