Žena přivezla do sběrny lahve podobné munici, zalarmovalo to pyrotechniky

Výjezd hasičů na místo povolali majitelé, kterým se lahve zdály poněkud podezřelé. „Šlo o válečky 35x15 centimetrů, podobaly se staré munici. Pyrotechnici pak zjistili, že sice nejde o munici, ale nádoby jsou plné rtuti,“ uvedl mluvčí hasičů Martin Kavka.

Kdyby rtuť unikla do přírody, mohla by být nebezpečná. Naštěstí se ale ukázalo, že je uvnitř lahví stále bezpečně zapouzdřená v kapslích. „Chemici nádoby naložili a odvezli k ekologické likvidaci,“ dodal Kavka.

Na žádost policie na místě asistovala i záchranka. „Pro případ, že by se něco stalo, jsme do sběrny vyslali i naši posádku. Naštěstí se to obešlo bez zranění,“ sdělila mluvčí záchranky Jana Poštová.