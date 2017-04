Tramvaje na Palmovce jezdí jinudy, Libeňský most se na noc zavírá

„Po dobu výluky je zřízena zastávky Palmovka v obou směrech v Sokolovské ulici a také Harfa jako nástupní a výstupní v obratišti tramvají,“ sdělila mluvčí Dopravního podniku Aneta Řehková.

Šest týdnů trvající výluka změnila trasy tramvajových linek 8, 14, 16 a 25 a nočních tramvají 52 a 54, které nyní projíždí Sokolovskou ulicí.

Schéma dočasného přerušení provozu tramvají na Palmovce (do 17. května 2017).

Také linka 6 jezdí jinudy - ve směru od Kubánského náměstí je ze zastávky Libeňský most odkloněna přes zastávky Palmovka v Sokolovské ulici, Balabenka a Nádraží Libeň do konečné zastávky Harfa.

Změny se týkají také autobusové dopravy. Pro linku 503 a 603 je v Sokolovské ulici zřízena dočasná zastávka Balabenka v obou směrech. Pro linku 503 je navíc dočasné zastávka také zastávka v Novovysočanské.

Zátěžové zkoušky přinesly další omezení

Od 22. do 26. dubna se výluka rozšířila také o tratě na Libeňském mostě a v Zenklově ulici. Kromě opravy trati totiž na mostě Technická správa komunikací provádí dynamické zátěžové zkoušky.

Z toho důvodu bude do středy asi do půl páté ráno obousměrně přerušen tramvajový provoz v úseku Dělnická - Palmovka.

Změny se týkají linky 1, která jezdí odklonem přes zastávky Ortenovo náměstí a Nádraží Holešovice do obratiště Výstaviště Holešovice. Linka 6 je ve směru od Kubánského náměstí zkrácena do zastávky Dělnická a dál pokračuje jako linka 14 ve směru na Spořilov.

Linky 8, 16 a 52 jsou v oblasti Palmovky vedeny ulicí Sokolovskou. Linka 14 je ve směru od Spořilova zkrácena do zastávky Dělnická, odkud pokračuje jako linka 6 ve směru Kubánské náměstí. Linka 25 je v úseku Vltavská - Balabenka odkloněna přes zastávky Florenc, Křižíkova a Palmovka v Sokolovské ulici.

Linka 54 je v úseku Dělnická - Balabenka odkloněna přes zastávky Vltavská, Florenc, Křižíkova a Palmovka - také v Sokolovské ulici.

V denním provozu je zavedena tramvajová linka 31 v trase Vysočanská/Nádraží Vysočany - Divadlo Gong - Palmovka (v Sokolovské ulici) - Ohrada - Spojovací. V obou směrech se zřizuje na předmostí Hlávkova mostu zastávka Vltavská.

Vždy přes noc na Libeňském mostu probíhají zátěžové zkoušky a most je proto zcela uzavřen. Od asi půl páté ráno do devíti hodin do večera jezdí náhradní autobusy X1, a to v trase Palmovka - Dělnická - Palmovka.