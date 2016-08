Sdílení se proměnilo na pronájem, chybí regulace, říká ředitelka Dolanská

Sdílená ekonomika mění hlavně turistiku. Už je to poznat i v Praze?

Bydlím v Praze 1 a každé ráno vidím u nás v ulici lidi s kufříky, z každého domu někdo vychází... Ani nevíme, o kolik víc lidí přijíždí do metropole díky Airbnb. A to je věc, která nám vadí. Musíme vědět, jestli do Prahy přijede šest a půl milionu lidí, kteří jsou hlášeni v hotelech a penzionech, nebo jestli jich tady je osm milionů.



Co je Airbnb Airbnb je webová služba zprostředkující pronájem ubytování. K 7. lednu 2015 evidovala přes milion nabídek z 34 tisíc měst a 190 zemí. V Česku má deset tisíc hostitelů.



Soukromá společnost provozující stránku Airbnb Inc. byla založena v srpnu 2008 a sídlí v San Francisku.



Uživatelé se musí nejprve zaregistrovat a vytvořit si osobní stránku s profilem.



Každá nabízená nemovitost je vždy spojena s hostitelem, jehož profil obsahuje doporučení od uživatelů, hodnocení od hostů, hodnocení odezvy a systém osobních zpráv.



Airbnb je zkratkou Air bed and breakfast (nafukovací postel a snídaně), tedy toho, co původně nabízel.



Proč?

Musíme mít pro ně připravené kapacity, je potřeba otevřít další infocentra, vytisknout další mapy...



Potřebují ale turisté ještě organizace, jako je Prague City Tourism (PCT)?

O to víc nás potřebují, potřebují informace o tom městě. Tím, že je letecká doprava tak levná, tak lidé často bezmyšlenkovitě cestují a až na místě hledají a zjišťují, kam to vlastně přijeli.



Evropské metropole už hlásí řadu problémů, má je i Praha?

V Berlíně si Řekové koupili celé sídliště a byty se pronajímají přes sdílení, tím přichází města o byty, stoupají ceny nemovitostí. U nás takový scénář zatím nehrozí, ale ztrácí se tam to kouzlo sdílení zážitků z ciziny. To, že lidé sdílí své bydlení, poznávají kulturu, myšlení, způsob života. Teď už je to jen čistě o penězích. Lidé už mají dopředu někoho sjednaného, kdo vydá klíč nebo uklidí byt. Nikdo už nikomu neukazuje svou hospodu, nikdo nikomu neuvaří své oblíbené jídlo. Lidé se odstěhovali na chatu a sdílení se změnilo na pronájem.



Jak to řeší jinde?

Některá města to řeší tak, že můžete pronajímat 60 dní v roce, pak se vaše nabídka automaticky vymaže, služba se deaktivuje. V Paříži musíte bydlet ve stejném okrese, pokud chcete byt takhle pronajímat. Všechna evropská města se tomu brání.



Co bezpečnost?

To je velký problém. Izraelský Tel Aviv kontroluje každého, kdo přijede a ubytuje se. K nám do bytu přijede třeba pět lidí, ale nahlásí se jen jeden. Nevíte, kdo to je, jestli to není terorista, ti lidé nejsou nikde hlášení. Hotely své hosty hlásí, ale setkala jsem se s případem, kdy policisté řekli mé známé, která chtěla své hosty přihlásit, že když u ní bydlí doma, tak je to nezajímá.



Jaké ubytování hledají?

Podle statistik přímo Airbnb nechtějí jejich klienti bydlet v centru, chtějí bydlet jako domácí a ne mezi tisíci turisty.



Firma se chlubí tím, že zachránila olympiádu v Riu...

Na jaře chybělo šedesát tisíc postelí v hotelích v Riu a Airbnb je za tři týdny sehnal. Nebylo potřeba stavět další hotely. Další zajímavostí může být třeba to, že v Dánsku se většina svatebních cest odehrává prostřednictví sdílení bydlení.



Co nás ještě čeká?

Sdílejí se lyže, kola, snowboardy. Uvaříte večeři, máte moc knedlíků, a tak můžete někoho pozvat. Sdílí se nářadí. Nemusíte si vrtačku kupovat, můžete si ji půjčit. Carsharing je naprosto normální. Sdílí se hudba, lodě, uděláte doma koncert a pozvete všechny zájemce. Ale nenabízí se jen byty, třeba když přijedete se psem, můžete pro něj najít v Praze zahradu, kde může během vašeho pobytu v tom městě zůstat.



Komunikujete s Airbnb?

S námi komunikuje prostřednictví ředitelky pro partnerské kontakty ze San Franciska. Chceme, aby lidé, kteří přijedou přes službu Airbnb, platili turistické taxy jako ti, co se normálně ubytují v hotelích a penzionech. Pokud podzimní jednání dobře dopadnou, tak by firma měla Praze taxy zaplatit formou daru. Město pak bude peníze moci použít na podporu turistického ruchu.



Mění se i hotely?

Přizpůsobují se i některé hotely a třeba v pokoji se častěji objevuje kuchyňka.