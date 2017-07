Neberte nám nejhezčí sídliště, protestují ďábličtí proti výstavbě bytů

Nejkrásnější pražské sídliště, jedinečný urbanistický koncept, kvalitní veřejná prostranství. Sídliště Ďáblice v Praze 8 si od architektů a urbanistů vysloužilo díky těmto charakteristikám pověst výjimečně cenné zástavby na okraji Prahy ze 70. let. Právě kvůli kvalitní práci tehdejších architektů jsou nyní místní obyvatelé hákliví na jakékoliv změny na sídlišti.

Teď tady ale chce investor postavit čtyři rezidenční domy. Podle prvních plánů by některé z nich mohly dosahovat až osmnácti pater a stát mají v ulicích Čumpelíkova, Frýdlantská, Střelničná a Tanvaldská. V těchto místech mají nové domy nahradit bývalé družstevní prodejny Včela, které plánuje investor zbourat.

„Nacházíme se ve fázi úplného začátku celého procesu, kdy vznikají studie o tom, jakým způsobem s jednotlivými objekty naložit. Počítat přesné rozměry domů či počty pater je tedy předčasné,“ uvádí k projektu mluvčí CPI Jan Burian.

Historie sídliště Ďáblice Sídliště Ďáblice vzniklo v rámci Severního města a představuje vrchol urbanistické tvorby obytných souborů 70. let 20. století. Architektonická soutěž na řešení Ďáblic byla uspořádána v roce 1962 s nejvyšším oceněním pro J. Novotného a J. Kriseho. Tým autorů se snažil oponovat uniformitě tehdejších realizovaných sídlišť a tvořit sídliště experimentálně. Místo je charakteristické tím, že mezi jednotlivými domy vznikla řada parčíků s rybníčky, vzrostlými stromy a množstvím zákoutí. Velkou zásluhu na kvalitě sídliště mají podle odborníků tamní obyvatelé. Ti si totiž v období po výstavbě z vlastní iniciativy během „akcí Z“ začali upravovat parter kolem paneláků.

Místním obyvatelům však plány investora vadí. Podle Evy Valvodové z občanské iniciativy Krásné Kobylisy je problémem například to, že sídliště není na výstavbu dalších bytů koncipované. „Infrastruktura na to prostě nestačí. Už nyní jsou tu velké potíže například s parkováním. Navíc chybí lékaři a další služby. Pokud vzniknou na sídlišti stovky dalších bytů, bude to velký problém,“ myslí si Valvodová.

Místním se nelíbí ani navrhovaná výška budov, které podle nich zastíní velkou část stávajících bytů a navíc poruší urbanistický ráz sídliště.

Na ten upozorňují i někteří architekti. „Paneláky tady nejsou moc nahuštěné ani příliš vzdálené. Některé jsou vyzdvižené nad terén, což působí dobře,“ říká historik architektury Zdeněk Lukeš.

Bloky domů, které svírají intimní prostory vnitrobloků, jsou cenné i podle mluvčího Institutu plánování a rozvoje Marka Váchy. „Jde o urbanistický soubor s dostatečným zalidněním a množstvím zeleně, která zde plní roli plnohodnotného rekreačního zázemí. Vysoká kvalita je patrná také v samotné architektuře obytných objektů,“ dodává Vácha.

Developer versus radnice

Místní obyvatelé se nyní obávají, že o část zmiňovaných kvalit kvůli výstavbě nových domů přijdou. Proto už po sídlišti koluje petice, ve které petenti protestují proti výstavbě a navrhují, aby bylo sídliště prohlášeno za kulturní památku.

Developer se snaží obavy lidí mírnit. „V rámci projektu počítáme kromě bytových jednotek i s kapacitami občanské vybavenosti a služeb. Stejně jako chceme diskutovat o celkové podobě projektů, jsme připraveni naslouchat obyvatelům také pokud jde o typy služeb či obchodů, které by v lokalitě rádi viděli,” ujišťuje mluvčí Burian.

Do sporu se vložila také místní radnice. „Opakovaně jsme připomínali, že městská část má zásadně negativní pohled na zahušťování sídlišť,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD), podle kterého je například výška budov naddimenzovaná. Zastupitelé městské části proto na svém posledním zasedání schválili usnesení, ve kterém nesouhlasí s prezentovanou plánovanou výstavbou vysokopodlažních budov na sídlišti Ďáblice.

V návaznosti na usnesení developer zrušil plánované druhé veřejné projednávání projektu. „Pan starosta, se kterým byly návrhy projektů řádně projednány, až dosud vznášel jen dílčí připomínky. Ty byly vyslyšeny a architekti je do projektu zapracovali. Náhlý obrat v jeho vystupování a aktivní vymezení se vůči projektu si tedy dokážeme jen stěží vysvětlit,“ ohradil se proti postupu radnice mluvčí Burian. Starosta však jakýkoliv předchozí souhlas radnice s výškovými budovami odmítá.

Upuštění od plánů si investor nepřipouští

Podle odpůrců z řad iniciativy Krásné Kobylisy závisí budoucnost projektu hlavně na vyjádření stavebního úřadu Prahy 8. Investor totiž ještě nemá na stavbu domů povolení. „Jde ale o opravdu silného developera, zastavit projekt proto může být těžké,“ myslí si Valvodová. Společnost CPI Reality si možnost upuštění od plánů výstavby nepřipouští.

„Neexistuje k tomu jediný objektivní důvod. Je potřeba si uvědomit, že nová výstavba je přirozenou součástí rozvoje každého územního celku, tím spíše velkých metropolí. Všechny projekty navrhujeme vždy v souladu s územním plánem i stavebními předpisy a splňují všechny zákonné podmínky, jako jsou odstupové vzdálenosti, oslunění a osvětlení sousedních budov,“ konstatuje Burian.

Výstavbu na sídlišti neodmítá ani oslovený pražský architekt Petr Kučera. „Podle mě je na sídlišti až moc volných ploch, což je z hlediska údržby a nákladů na infrastrukturu náročnější. Dostavba nových domů proto není z principu nic závadného. Je ale otázkou, jak mají být domy vysoké,“ říká.