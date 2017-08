Praha chce zkrátit uzavírky, nechá silničáře pracovat i v noci

Letní sezonu v Praze tradičně provázejí zdánlivě nekonečné opravy silnic a jimi způsobené kolony. Město se totiž snaží rozvrhnout uzavírky do prázdninových měsíců, kdy je ve městě nejméně aut.

Praha má v opravách ulic a chodníků dluh 20 miliard korun, a aby je všechny stihla zvelebit najednou, potřebovala by na uzavírky spíše několik „prázdninových let“.

Které pražské ulice se budou opravovat i v noci? Ze 153 plánovaných oprav a staveb, které se uskuteční ještě do konce tohoto roku, vybrala Technická správa komunikací (TSK) dvacítku míst, kde se může pracovat i po setmění, aniž by práce rušily obyvatele. U dalších deseti TSK tuto možnost ještě prověřuje. Kromě údržby tunelů, jako je Strahovský, Mrázovka či komplex Blanka, budou silničáři v noci pracovat i na čerstvém vzduchu.

Práce je tak mnoho, času málo a do toho řidiči roky kritizují magistrát za to, že silnice neopravuje také v noci, jak jsou zvyklí vídat třeba na německých dálnicích. Teď se zdá, že jejich volání město vyslyší.

Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) si nechala od Technické správy komunikací (TSK) vytvořit seznam letošních oprav, na kterých by silničáři mohli pracovat i po setmění. TSK takových vybrala dvacet.

„Jde o to, aby byly noční práce vzdálené od obytné zástavby a zároveň aby je umožnila i navržená technologie,“ říká primátorka.

Opravy pod rouškou tmy totiž neomezuje pouze nutnost nerušit obyvatele hlukovými a světelnými emisemi, ale i skutečnost, že ne všechny úkony se dají kvalitně a bezpečně provést pod umělým osvětlením.

Obzvláště se to týká oprav, které kladou velké nároky na přesnost, jako je frézování vozovky, betonování nebo nátěry. To platí i pro pokládky nových vrstev vozovky. U nich je navíc problém i s tím, že výrobny asfaltových směsí za horka pracují jen přes den, a v noci by proto silničářům chyběl potřebný materiál. Komplikací je i to, že denní provoz dodržují i skládky, kam se ze staveb odváží odpad.

Noční práce budou už z logiky věci také dražší než ty ve dne. Praha bude totiž muset stavebním firmám, případně městským firmám, platit noční příplatky. Dodatečné náklady přinese i zajištění osvětlovacích souprav. „V tuto chvíli nemáme k dispozici rozpočty, takže může jít jen o hrubý odhad. Podle nás noční práce prodraží opravy zhruba o pět až deset procent,“ říká Jan Vávra, mluvčí TSK. Na druhou stranu by se však mohlo značně uspíšit dokončení oprav, což je hlavní cíl celého záměru.

Ani urychlení se podle TSK nedá stanovit přesně, jelikož prý záleží na druhu prací a použitých technologií. S trochou zobecnění by se prý délka trvání uzavírek mohla zkrátit až o třetinu. Podle magistrátu by se například při opravě trvající týden mohla silnice otevřít o jeden až dva dny dříve.

„Noční klid rušit nebudeme“

Nejde o první takový pokus. Praha již v minulosti prověřovala možnost pracovat přes noc na Nuselském mostě – nakonec tomu však zabránily hygienické limity. Zdlouhavá oprava mostu, která potrvá až do prosince, začala již v roce 2011. Praha žádala po stavební firmě, aby práce zintenzivnila, ale výsledkem byly stížnosti obyvatel z okolí a pokuta od hygienické stanice.

I proto se má v noci pracovat jen v ulicích, které jsou od obydlí Pražanů daleko. Na zmíněném seznamu je třeba ulice K Barrandovu a Dobříšská, nájezdové rampy na Průmyslovou a Barrandovský most.

Podle Petra Vomáčky z Ústředního automotoklubu jsou noční práce na českých silnicích spíše výjimkou. „Naproti tomu v zahraničí to bývá běžné. Dá se říct, že dokud mají lidi, tak na silnicích v noci pracují. I tam však samozřejmě záleží na tom, o jaké práce jde, a vážou se k tomu i legislativní omezení,“ říká Vomáčka. Praha se podle něj již dnes z českých poměrů vymyká.

Spíše však proto, že je na jejím území nejvíce tunelů, kde noční práce nepřináší tolik komplikací. „Běžně se v noční době provádí mytí a čištění tunelů, opravy jejich technologických zařízení, diagnostická měření nebo odebírání zkušebních vzorků,“ říká Vávra.

Praha nicméně nechce zůstat jen u dvou desítek vybraných staveb. „Určitě to není jednorázová záležitost. Tam, kde bude nějaká uzavírka výrazně komplikovat dopravní situaci, budu požadovat, aby se pracovalo i v noci. Samozřejmě ne všude je to možné, ale tam, kde ano, nevidím důvod, proč k tomu nepřistoupit,“ dodává Krnáčová.