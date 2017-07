Vodka už mi nechutná, hájil se dělník, který rozkopl známému čelist

16:31 , aktualizováno 16:31

V záchvatu opileckého běsnění loni na podzim v Újezdu nad Lesy u Prahy napadl kopanci do hlavy pětadvacetiletý Dušan Šmíd svého o 13 let staršího známého. Kauzu teď uzavřel senát Městského soudu v Praze, obžalovaného za těžké ublížení na zdraví poslal na pět do věznice s dozorem.