Za vraždu hledače pokladů v Klánovickém lese dostal recidivista 25 let

„Bylo prokázáno, že se všechna jednání, popsaná v obžalobě, stala a spáchal je Oldřich Konrád. K činům se v zásadě doznal. Jeho vina byla prokázána i řadou důkazů.V klánovickém případě obžalovaný zvolil nejhorší variantu, jak se zachovat v dané věci. Obžalovaný prostě vytáhl zbraň a poškozeného zastřelil,“ zdůvodnila dnes verdikt soudkyně Hana Hrnčířová.

Podle soudkyně po činu jednal chladnokrevně s rozmyslem. „Na místo se později vrátil s technickým benzínem, polil tělo a zapálil, aby zastřel stopy. Byla splněna jedna podmínka pro uložení výjimečného trestu, zvlášť ztížená možnost resocializace. Jednání v případě klánovické vraždy zvlášť nevybočuje z běžných znaků obdobné činnosti,“ vysvětlila soudkyně Hana Hrnčířová uložení pětadvacetiletého trestu.

„Je prokázáno, že se žalovaného jednání dopustil obžalovaný Oldřich Konrád. Poškozenému v klánovickém případě nedal šanci a hned začal střílet. Podle mého názoru vzhledem k osobě obžalovaného a závěrům znalců jsou zde splněny podmínky pro uložení výjimečného trestu v délce 20 až 30 let,“ uvedla státní zástupkyně Margita Kralická.

„Stojí před námi člověk, který zabil. Na šikmou plochu se dostal s příchodem demokracie v roce 1990 nikoli jen vlastní vinou,“ zdůraznil advokát Jaroslav Filip. Podle svého obhájce se Konrád pokoušel pracovat, ale narážel na problémy se zdravím.

„Odpykal si celý trest za krádeže. Poté se vrátil k řemeslu zloděje. Nedělalo mu to potěšení, ale byl to způsob obživy. V klánovickém případě se jednalo snad o zkratové jednání. Můj klient není v jádru špatný člověk. Doznal se a svého činu lituje,“ shrnul život svého mandanta Filip. Doživotní trest podle něj není na místě.

„Omlouvám se za své trestné činy,“ řekl dnes stručně po vynesení rozsudku Konrád a dodal, že trvá na doživotním trestu. Již dříve předsedkyni senátu v dopise pro sebe navrhl doživotní trest.

Smrtící rána z „milosti“

Na skrýš v Klánovickém lese, kde Konrád skrýval kořist z krádeží v hodnotě čtyř milionů, 11. června 2014 shodou náhod narazil uzbecký hledač pokladů Denis B., sbírající militárie z druhé světové války. Konrád, který vyrazil na kontrolu pokladu,cizince napadl. Konflikt gradoval tím, že obžalovaný sáhl po pistoli ráže 6,35 mm (více o případu zde).

Na Uzbeka pětkrát vypálil. Dvakrát minul, další výstřely zasáhly hlavu. „Jednalo se sice o malou ráži, ale jeden každý výstřel mohl vzhledem k zásahu mozku způsobit smrt. Šance na záchranu života byla nulová,“ uvedl dnes k smrtícímu mechanismu soudní lékař Tomáš Vojáček.

Jednu kulku oběti Konrád vpálil do hlavy popravčím stylem, z bezprostřední vzdálenosti. „Rána byla vypálena zleva z kontaktní blízkosti. Zbraň byla přiložena na kůži,“ sdělil soudu Tomáš Vojáček. Mrtvého obviněný po střelbě okradl o detektor kovů a lopatku a z místa činu zmizel.

Vánoční střelba

Do lesíka se později opět vrátil, tělo hledače pokladů okradl o mobil, ostatky polil a podpálil. Svůj poklad z Klánovic přestěhoval do Srbska na Berounsku. Půl roku před střelbou v Klánovicích, o vánocích roku 2013, se obžalovaný v nedalekých Dolních Počernicích vloupal do jednoho z domů.

Zde vzal věci za pár stovek. Na útěku jej stíhal jeden ze svědků, Konrád sáhl po pistoli a pronásledovatele postřelil. Ten přitom povyskočil a pootočil se bokem.Kulka muže zasáhla „jen“ do hýždí, ten poté skončil v péči chirurgů. Nebýt ale jeho pohotové reakce, mohl skončit podstatně hůř.

Konrád se kromě vraždy a těžkého ublížení na zdraví zodpovídal ještě z ilegálního držení zbraní a munice. Před časem jej královehradecký soud poslal na 60 měsíců do věznice za sérii vloupání. Při krádežích se zmocnil i pistole a dvakrát neváhal zastrašit okradené majitele domů napřažením zbraně. „Pistole mi dávala sebevědomí,“ řekl Konrád.

Sériové krádeže

Krádežemi se i podle svého doznání Konrád živil napříč celou ČR, při výslechu doznával dvě desítky vykradených domů. Obžalovaný má s trestními soudy bohaté zkušenosti od roku 1990. Tehdy jej Městský soud v Praze poslal na sedm let za mříže za pokus vraždy, kdy bajonetem napadl oběť. Poté nožem ohrožoval muže, který ho zadržel. Tak se mu podařilo utéct. Vzhledem k prezidentově amnestii z roku 1990 si za to odpykal tři roky.

V roce 2002 dostal od kolínského okresního soudu pětiletý trest za krádeže a také nedovolení držení zbraně. A loni jej soud v Hradci Králové odsoudil ke zmíněnému trestu 60 měsíců. Zdejší soud mu prokázal 23 vloupání do rodinných domků a poslal ho za to do věznic v Jiřicích.

Dnešní verdikt není pravomocný, lze se proti němu odvolat k Vrchnímu soudu v Praze.

Oldřich Konrád v Klánovicích vraždil kvůli zakopanému lupu (březen 2017):

VIDEO: Muž v Klánovicích vraždil kvůli zakopanému lupu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu