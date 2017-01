Diabetik nedostal inzulin, v nemocnici zemřel. Lékaři uznali pochybení

Michal Křižanovič, lékař interny a zároveň ošetřující lékař zemřelého šestasedmdesátiletého pana H., je obžalován z usmrcení z nedbalosti.

Stejné obžalobě čelí primář interny Václav Hulínský. Ten je ale navíc společně s lékařkou interny Tamarou Malcevovou viněn i z padělání a vystavení nepravdivých dokumentů.

Križanovič podle spisu v lékařské zprávě přehlédl, že je pacient diabetik, kvůli čemuž údajně nechal tohoto člověka téměř celý týden bez inzulinu. Pacient byl po necelém týdnu propuštěn a mohl se vrátit do domova s pečovatelskou službou. Následně byl v kritickém stavu převezen zpět do nymburské nemocnice, kde zemřel (psali jsme zde).

Soud v úterý vyslechl všechny tři obžalované. Křižanovič vypověděl, že byl pacient přijat s bolestí kyčle, po jeho příjmu nechal udělat jiný lékař krevní testy a rentgen.

„Údaj o diabetu jsem přehlédl, podíval jsem se, jaké bere léky, a pak jsem se připravoval na vizitu,“ uvedl před soudem Křižanovič. Dodal také, že při propuštění byl stav pacienta přibližně stejný jako na začátku, reakce byly přiměřené jeho věku.

Křižanovič také uvedl, že pacient se o svém diabetu nikdy nezmínil. Dcera zemřelého ve své výpovědi před soudem uvedla, že tuto informaci lékařům také nepodala. Nenapadlo ji totiž, že o diabetu lékaři nevědí.

Křižanovič také řekl, že nalezl papírek s léky, které evidentně patřily k dokumentaci zemřelého.

„Dal jsem ale víc na informaci, že u sebe nemá inzulinové pero. Byl jsem v časovém presu. Měl jsem nechat udělat glykemický test. Když ho přivezli zpátky, předal jsem lékaři informaci, že by měl dostat inzulin.“

Sám na šedesát pacientů

Primář Hulínský mladému lékaři odsouhlasil, že pacienta propustí po pěti dnech. Primář byl přítomen na dvou hlavních vizitách, u soudu vypověděl, že vůbec nevěděl, že pacient v noci ze čtvrtka na pátek vyprodukoval pět a půl litru moči, což byl důležitý údaj.

Primář také uvedl, že je na nymburské interně nedostatek lékařů, na šedesátilůžkovém oddělení by měli být minimálně tři lékaři se specializovanou způsobilostí, ale je tam jen on sám. Z toho důvodu prý není schopen kontrolovat všechny karty a spoléhá se při vizitě na informace od ošetřujících lékařů.

„Na někoho se spolehnout musíte, já to sám všechno neudělám,“ uvedl ve výpovědi primář Hulínský. Před soudem také uvedl, že měl dohlížet na jedenáct lékařů s odbornou způsobilostí, se specializovanou odborností byl sám.

„Nezjišťoval jsem, jestli má pacient diabetes. Podrobnosti mi musí říct ošetřující lékař. Já se zabývám hlavně tím hlavním onemocněním. Pan H. byl přijatý pro nemoc kyčle, nedalo se mluvit o diabetu,“ dodal Hulínský.

Před soudem byl zmíněn i fakt, že mladý lékař vlastně neměl pacienta propustit, propouštěcí zprávu měl podepsat primář.

„Zpráva nebyla primářem podepsaná. Byla ale ústní domluva, že ho propustíme. Lékař se specializovanou způsobilostí pro internu tam v tu chvíli nebyl,“ dodal Křižanovič.

To potvrdil i primář Hulínský. „Měl bych to podepsat já, ale to bych tam musel být pořád,“ uvedl a znovu tak narážel na nedostatek lékařů se specializovanou odborností na svém pracovišti.

Selhání chtěli zamaskovat

Kromě toho, že lékaři přehlédli informaci o tom, že je pacient diabetik, podle obvinění po jeho smrti také falšovali dokumentaci, aby selhání zamaskovali.

K tomu se Hulínský v úterý přiznal. Poté, co se zjistilo, že měl pacient dostávat inzulin, navrhl vytvoření diabetické karty. Požádal o to Tamaru Malcevovou, lékařku, která v ten den měla službu.

„Chtěl jsem chybu kolegy zakrýt. Iniciátorem jsem byl určitě já. Chtěl jsem, aby to vypadalo, že inzulin párkrát dostal.“

Malcevová vypověděla, že ji o to primář skutečně požádal. Nezjišťovala si žádné informace, věděla jen, že pan H. zemřel.

„Od pana primáře jsem se dozvěděla, že tam asi chyběla diakarta. Šla jsem se podívat a nebyla tam. Pan primář mě o to požádal, prostě jsem šla a napsala to. Nebyl to tlak, nikdo mě k tomu nenutil,“ uvedla Malcevová.