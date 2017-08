Za bodnutí bytného bajonetem potvrdil soud vyhozenému nájemníkovi 12 let

„Nezjistili jsme vady a pochybení, pro které by bylo třeba rozsudek zrušit. Problém vznikl tak, že obžalovaný neplatil nájem, tenhle problém se táhne jeho životem,“ zdůvodnil rozhodnutí předseda senátu vrchního soudu Michal Hodoušek.

Podle něj je Machatovo jednání třeba kvalifikovat jako pokus vraždy s předchozím rozmyslem. Ani trest senát nepovažuje za nepřiměřeně přísný. Rozhodnutí vrchního soudu je pravomocné.

Potvrdil tak verdikt Městského soudu v Praze, který padl letos v dubnu. Rozsudek soudu první instance tehdy obratem napadl obžalovaný i jeho obhájkyně (psali jsme zde).

„Městský soud v Praze se nevypořádal se všemi námitkami obhajoby. Podle znalců můj klient jednal v prostém afektu, nemohl tak jednat s rozmyslem,“ uvedla advokátka Michaela Dvořáčková. Ta proto pro Machatu navrhla trest nanejvýš za ublížení na zdraví z omluvitelných pohnutek či pokus zabití.

„Tohle zařazení mezi zločince nejhrubšího zrna je pro mne příliš přísné. Jednal jsem v panice nad nefér jednáním. Vím, že jsem se někdy vyjadřoval spíš jako Zorro mstitel, než normální člověk. Je mi to líto,“ řekl Machata.

„Podle názoru obžaloby městský soud rozhodl správně. Ani v rozhodnutí o trestu nepochybil, uložil ho na samé spodní hranici sazby,“ navrhl státní zástupce zamítnout odvolání.

Rum a beznaděj

Bytný z chatky Machatu vyhodil loni v létě, obžalovaný se pokusil jeho rozhodnutí zvrátit, ale marně. Pak si 25. července koupil lahev rumu a vydal se opět na Višňovku vyjednávat, aby mu vlastník domku vrátil alespoň věci, které tam zůstaly.

Před tím však zatelefonoval na agenturu, která zprostředkovává zaměstnání.

„Já jsem rozhodnutý, že toho člověka zabiji. Věřte mi, je to zlý člověk,“ uvedl během hovoru s ženou z této společnosti. Podle soudu šlo o logické prohlášení. V osadě poté došlo k debatě, která gradovala napadením.

Obžalovaný domácího bodl bajonetem do hrudi, poté zaútočil více než metrovým klackem a kopy. Útočníka nejprve zklidnili svědci, poté dorazila zalarmovaná policejní hlídka.

„Měl jsem to dodělat,“ sdělil Machata policistovi, který ho zatýkal. Podle detektoru nadýchal dvě promile alkoholu.

V chatce v zahradní kolonii na Višňovce obžalovaný bydlel od března loňského roku, ocitl se tam poté, co přišel o svůj byt. Machata měl problémy s exekucemi, vyslechl si i trest za napadení bývalé manželky. A s placením nájmu měl problémy též v chatce.

„Bouchlo to ve mně“

Spikl se proti mně celý svět, ubližují mi, tak by šlo shrnout obhajobu obviněného. „Jsem hodný člověk a lidé toho zneužívají,“ postěžoval si Machata soudu. Bytný mu loni do obydlí nejprve nasadil dva další nájemníky - bezdomovce - a poté ho vyhnal. To prý v Machatovi probudilo životní beznaděj a zoufalství.

„Bouchlo to ve mně. Kdybych jednal s rozmyslem, dopadlo by to jinak,“ popsal při výsleších po zatčení osudné okamžiky obviněný, jenž býval i sběratelem militárií z vietnamské války. Z této éry pocházel také inkriminovaný bodák.

„Nebyl to moc dobrý člověk, takového chlapa jsem tam nechtěl. Neplatil mi,“ popsal majitel chatky, co předcházelo útoku. Po napadení skončil na jednotce intenzivní péče motolské nemocnice.