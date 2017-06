Za přípravu vraždy rodičů hrozí muži osm let, brání se špatnými kamarády

„Navrhuji uznat vinným v plném rozsahu. Provedenými důkazy bylo prokázáno, že se jednání obžalovaný dopustil,“ uvedla mimo jiné žalobkyně.

Proti mladíkovi podle jejího názoru svědčí mimo jiné výpovědi svědků, u nichž sháněl pistoli a tlumič či záznam rozhovorů o vražedné konspiraci. Motivem měla být touha po zisku či msta.

„Nešlo o provokaci, obžalovaný byl ve finanční tísni, již dříve rodičům vyhrožoval, vydíral je. V souvislosti s drogami býval agresivní,“ zdůraznila státní zástupkyně Jana Kadeřábková. Ta trest navrhla vzhledem k okolnostem případu, který zůstal ve stádiu plánů, hluboko pod spodní hranici trestní sazby, která činí 15 až 20 let. Rozsudek padne v pondělí.

Příliš špatní kamarádi

Iracionální a fantasmagorické, tak lze shrnout postoj obhájce k důkazům v kauze. „Státní zástupkyně opomněla zmínit řadu důkazů, které svědčí o nevině mého klienta. Obžaloba naprosto nemá reálný základ,“ horlil dnes v závěrečném návrhu advokát. Ten napadl i výpovědi svědků a jejich celkovou věrohodnost.

„Kdyby plánoval vraždu, zkrátil by si příjem, který mu garantovala matka. Obžalovaný své postavení v partě živil zhovadilostmi a drogami,“ sdělil též advokát. Navíc žádný z možných motivů vraždy se podle obhajoby neopírá o reálné základy. Pro klienta navrhl zproštění viny, případně jen výchovný trest.

Špatní kamarádi a jejich manipulace, zhruba ti jsou podle Martina G. vinni tím, že se ocitl v cele vazební věznice a na lavici obžalovaných. „Co jsem to měl za lidi okolo sebe? Lituji, že jsem se nechal obklopit takovou partou,“ pronesl obviněný na závěr jednání.

Žaloba uvádí, že se vražedná konspirace odehrála loni od srpna do října. Rodiče chtěl prý přepadnout na cestě do zaměstnání na severu Čech a poté skrýt jejich těla do připravených hrobů, vyvézt je mimo ČR, rozřezat či spálit. Známému nabízel milion korun za to, že mu s činem pomůže. Ten si rozhovor nahrál a věc udal policii.

Jsem ďábel

„Rodiče jsou křesťané, já jsem ďábel,“ tvrdil údajně jednomu ze svědků v inkriminované době. Detektivové Martina G. zatkli loni 12. října, soud jej vzápětí poslal do vazby v pankrácké věznici (o zadržení muže více zde).

„Celá ta nahrávka je vyprovokovaná. Já si tam můžu plácat co chci,“ komentoval jeden z důkazů obžaloby.

Martin G. měl problémy s drogami, rodiče a příbuzné v minulosti podle spisu opakovaně okrádal. Natočil i video s urážlivým obsahem vůči matce. Rodič jej vyhnali z domova. Práci si obviněný dokázal zpravidla udržet jen několik měsíců, poté býval propuštěn, dělal dluhy. Od rodiny však dostával vždy druhou šanci a pomoc.

Vinu za svá selhání zpravidla svaloval na druhé. „To spadá do formátu jeho osobnosti,“ uvedli znalci. Jeho příbuzní při výsleších připouštěli, že ke krádežím docházelo, podíl ale obžalovaného však zlehčovali. „Je důvěřivý, naivní,“ zaznělo též v této souvislosti. „Nevěříme tomu, že by to bylo reálné, změnili jsme názor,“ řekl jeho sourozenec při výslechu.

Ovšem Martin G. nyní nestojí před trestními soudy poprvé, stačil nasbírat již pět trestů, vesměs za majetkovou kriminalitu, v jednom případě i násilnou. Jeden z trestů mu zahladila amnestie. I v inkriminovanou dobu byl v podmínce.