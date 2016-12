Bruslení nebo plážový volejbal zdarma. Praha bude o Vánocích patřit sportu

Kam za sportem zdarma? Fitness pro ženy

Od 27. do 30. prosince mají ženy možnost vyzkoušet si zdarma kruhový posilovací trénink určený jen jim ve vybraných pobočkách fitness centra Expreska.

Kde: Vybrané pobočky fitness centra, např. Ostrovského 3, Praha 5 Bruslení na Hvězdě

Zimní stadion Hvězda v Praze 6 bude mít v rámci Týdne sportu bezplatně přístupné veřejné bruslení 31. prosince od 12 do 14 hodin.

Kde: Na Rozdílu 1, Praha 6 Plážový volejbal v zimě

Na kryté pláži s vytápěným pískem v areálu Beachclubu Strahov si mohou lidé zahrát i v prosinci beachvolejbal. Od 26. do 31. prosince bude čtvrtina areálu vyhrazena na hru zdarma. Je ale nutné se telefonicky objednat na recepci klubu. Při rezervaci jen přes webové stránky je možné hrát se slevou.

Kde: Chodecká 1230, Praha 6 Lezení na umělé skále

Vyzkoušet si sílu svých končetin při lezení na umělou boulderingovou stěnu mohou zájemci zdarma od 26. do 30. prosince v Lokal Bloku na Smíchově.

Kde: Náměstí 14. října 10, Praha 5 Lekce kickboxu

Pod vedením mistrů světa v kickboxu si mohou lidé vyzkoušet hodinový trénink tohoto sportu. Tréninky zdarma budou od 26. do 29. 12.

Kde: Vinohradská 40, Praha 2 Pozn.: Jedná se o výběr. Kompletní přehled sportovišť i přesné termíny jsou na stránkách www.prahasportovni.cz.