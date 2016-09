Magistrát plánuje vybudovat na Výstavišti obří sportovní centrum

Chybět by ve sportovním komplexu neměla multifunkční aréna pro míčové sporty, hokejová tréninková hala, lukostřelecký areál nebo v zimě chlazený okruh pro běžkaře. O tom, kolik to bude stát, si zatím nikdo nedovolí ani spekulovat, je ale zřejmé, že půjde o miliardy korun.

„Současný stav sportovní infrastruktury v Praze je nedostatečný a neodpovídá úrovni života v 21. století,“ píše se ve zmiňovaném materiálu.

K chystané koncepci už vznikla expertní komise ANO, kde jsou mimo jiné odborníci, členové České unie sportu nebo Českého olympijského výboru. Politikům prý nejvíce vadí, že do sportu Praha ročně investuje stamiliony, a přitom k němu má stále přístup relativně omezený počet Pražanů.

„Většina sportovišť je dnes ve vlastnictví klubů. Dostáváme se do situace, kdy podporujeme kluby z městských grantů a ty peníze používají jen pro svou činnost, a nikoli pro veřejnost,“ říká Antonín Lébl (ANO), člen expertní komise, která novou koncepci připravuje. Podle něj dnes dochází k situacím, že kluby, které město podporuje, své prostory sice pronajímají, ale za komerční nájemné, které je pro další, chudší kluby nedosažitelné. O veřejnosti nemluvě.

Nově by tak v ideálním případě měla mít Praha kontrolu nad tím, aby ke sportu měl přístup co největší počet Pražanů, a to prostřednictvím výstavby nových městských sportovišť. To největší sportovní centrum má podle plánu vyrůst na Výstavišti. Zde se počítá s několika halami, ta největší, multifunkční by měla mít kapacitu pět až šest tisíc míst pro diváky. Další, tréninková by měla být určená pro házenou, basketbal či florbal.

Počítá se i s menší tréninkovou hokejovou halou. Vzniknout by zde měl také třeba lukostřelecký areál, horolezecká stěna, bikeový areál, běžkařská dráha, tenisové kurty, restaurace, oddychové prostory pro rodiny s dětmi a mnoho dalšího. „Veškerá zařízení by byla navržena tak, aby se tam dalo provozovat co nejvíce sportovních disciplín,“ popisuje Lébl.

O Výstavišti jako centru sportu se už hovořilo

Není to poprvé, co se o Výstavišti hovoří jako o centrálním sportovišti, s možností výstavby sportovního areálu pracovala už předchozí koncepce jeho přestavby, kterou vytvořilo někdejší vedení města před dvěma lety.

„Je podivuhodné, že i když Praha Výstaviště převzala už před více než rokem a půl, jeho stav se stále nikam nepohnul,“ říká bývalý náměstek primátora Václav Novotný (TOP 09), který rozdělení areálu do pěti zón, včetně té sportovní, připravil v roce 2014.

Nejblíže má zatím Výstaviště k dostavbě vyhořelého křídla Průmyslového paláce. Jeho finální podoba by měla být známá koncem září. „Studie, která vznikla dříve, je závazná. Teď je potřeba vysoutěžit podobu technických prvků budovy. Představa je ale taková, že by měl zůstat zachován původní vzhled paláce a jeho interiér bude v moderním stylu,“ říká radní Jan Wolf (Trojkoalice).

„Hřiště od klubů odkoupíme“

Další sportoviště by měla vzniknout i v městských částech. Hovoří se například o možnosti výstavby unifikovaných multifunkčních hal tak, aby se ušetřilo za projektovou dokumentaci. Do pražské páteřní sítě se však mají začlenit již existující sportoviště. Ta by mohla Praha odkoupit anebo se spolupodílet na provozu.

„To ale v situaci, že by sportoviště zpřístupnili veřejnosti a ostatním klubům za podmínek stanovených magistrátem. Cílem je vytvořit co nejlepší podmínky pro činnost pražských sportovních klubů,“ dodává Lébl. Jedním z mnoha příkladů pro zlepšení jsou třeba i školská zařízení, která by se mohla otevřít veřejnosti o víkendech. Otázkou však je, zda budou jednotlivé sportovní kluby ochotné na takovou nabídku přistoupit.

„Ve chvíli, kdy by sportoviště přešla pod magistrát, ztratí kluby kontrolu nad tím, co se v nich odehrává,“ myslí si Petr Jachan, manažer basketbalového klubu USK Praha, kterému patří sportovní hala Folimanka. Hlavním problémem však podle něj není to, kdo bude o jednotlivých sportovištích rozhodovat, ale fakt, že jich má Praha velký nedostatek.

To potvrzuje i další člen expertní komise a předseda školského výboru Patrik Nacher (ANO). „Všude na světě je sport využíván jako prevence proti patologickým sociálním jevům, jako je kriminalita nebo drogy. I když investice nebude nízká a efekt nebude okamžitý, z dlouhodobého hlediska se to vyplatí celé společnosti,“ konstatuje s tím, že v Praze se v současnosti věnuje sportu přes čtvrt milionu lidí.

Právě cena celého projektu je zatím velkou neznámou. Zasvěcení hovoří o investicích v miliardách. Benefitem by však mělo být, že peníze z nájemného a vstupného, které nyní proudí jednotlivým sportovním klubům a na jejichž výši nemá Praha sebemenší vliv, by měly pomoci umenšit provozní náklady těchto zařízení.

Podle Lébla by se v tomto ohledu roční běžné výdaje Prahy na sport nemusely nijak dramaticky navyšovat. Zásadně by se však změnila „filozofie“ financování sportu v Praze.

16. října 2008 zachvátily Průmyslový palác plameny. Požár zcela zničil levé křídlo budovy: