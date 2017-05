Markéta na Petřinách bude centrem sportu, motorky doplní bazén i zimák

Ministerstvo vnitra, které tamní pozemky vlastní, s nimi má velké plány - už příští rok se uvnitř okruhu v Markétě začne stavět hřiště pro ragbisty a přidá se nové osvětlení. Poté navážou další sportoviště.

„Momentálně jednáme se sportovními svazy o tom, co by tam chtěly a jestli vůbec. Pak se rozhodne,“ uvedl mluvčí ministerstva Ondřej Krátoška. Zatím se podle něj uvažuje o hokejové tréninkové hale s jedním nebo dvěma kluzišti, sportovním bazénu či biatlonovém tunelu, ale i o hlubokém bazénu pro skokanské centrum, synchronizované plavání a potápění.

Projekt má v gesci organizace ministerstva s názvem Olymp Centrum sportu. Ta českým sportovcům zajišťuje správné podmínky k přípravě. Pod Olympem trénují i policisté a hasiči.

Parkování pro stovky aut

Kromě sportovišť by areál měl nabízet až osm set parkovacích míst. „Součástí pozemků je rovněž část území určeného územním plánem pro výstavbu velkokapacitních garáží,“ potvrdil Krátoška s tím, že si ministerstvo k projektu za zhruba miliardu korun zadalo ověřovací studii.

Jméno architektonické kanceláře, která ji zpracovala, však uvést nechtěl. Je podle něj zatím jen interní a veřejnost se o všem dozví ve chvíli, kdy bude jasno. „Studie je souběžně projednávána s Magistrátem hlavního města Prahy, Úřadem městské části Praha 6 a příslušnými sportovními svazy,“ říká Krátoška.

Pro radnici šesté městské části je však podle jejího mluvčího Martina Churavého projekt Sportovní centrum Markéta novinkou. „Zástupci ministerstva s radnicí doposud svůj záměr na vybudování sportoviště formálně neprojednávali,“ uvedl Churavý. „Šestková“ komise pro sport a volný čas už o tom ví podle opozičních zelených minimálně měsíc. Ti právě plán zveřejnili na svém Facebooku a vyzvali občany k diskusi.

Raději park, ne parkoviště

Ti jsou zatím rozpačití, protože dosud je kromě hlučného stadionu okolí Markéty symbolem klidu a zeleně. „Jako rezidentovi v těsném sousedství by se mi tam líbilo pár pěšinek nebo park, ne parkoviště. Ledovou plochu jsme letos měli většinu zimy na Markétě. Otevřená 24/7. Zdarma,“ míní lehce ironicky Magdaléna Kýnová Učíková.

„Celkově se mi nápad univerzálního sportoviště líbí, ale přišlo by mi lepší místo veřejnosti uzavřeného biatlonového tunelu udělat veřejnosti otevřený běžkařský tunel se zavřenou střelnicí,“ říká zase Matěj Šubrt. Sami zelení nyní čekají, jak se k projektu postaví radnice.

„My se záměrem nepolemizujeme, ale Praha 6 podle nás musí usilovat o to, aby byla sportoviště přístupná veřejnosti a aby byly pozemky prostupné. To znamená, aby jimi mohli lidé i nadále procházet a nestal se z nich uzavřený vojenský areál,“ uvedl zastupitel Prahy 6 za zelené Petr Píša. „Radnice k tomu bude dávat své vyjádření,“ dodal s tím, že sice radní nemají rozhodovací pravomoc, ale protože jde o veřejnou investici, měli by se důrazně zasadit o finální podobu.

S jednou částí z těchto požadavků už ministerstvo počítá. Podle Krátošky totiž bude volně přístupný minimálně padesátimetrový bazén. Podobný areál sportu a relaxace s bazénem, třináctimetrovou skluzavkou či vířivkou by se měl do dvou let otevřít také na Petynce. „Oba areály jsou v těsné blízkosti, takže by to Praha 6 měla zkoordinovat,“ míní Píša.