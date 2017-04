PŘÍMÝ PŘENOS: Sledujte rekonstrukci Staroměstské radnice

Rekonstrukce začala v první polovině dubna a potrvá až do června 2018. Po celou dobu bude průběh sledovat speciální kamera z vikýře domu U Minuty, který je součástí komplexu Staroměstské radnice.

„Za normálních podmínek by se obraz musel posílat do počítače, ze kterého by se streamovalo. My máme přímo v kameře nainstalované aplikace pro streamování i pro zobrazování počasí,“ řekl iDNES.cz Tomáš Bílek z firmy NetRex, která vysílání zajišťuje.

Podle něj je možné sledovat přímý přenos také v noci. Kamera má vysokou světelnou citlivost a okolí radnice je hodně osvětleno pouličním osvětlením.

Nejdříve bylo okolo věže postaveno bezpečnostní oplocení. Od května do listopadu bude postupně růst lešení až k ciferníku věže. V této fázi bude probíhat oprava pláště, střechy a vyhlídkového ochozu, který bude turistům uzavřen.

Rekonstrukce je naplánována tak, aby byla turistům uzavřena vždy pouze část věže. Od prosince do dubna 2018 nebude přístupná radniční kaple.

Orloj by měl fungovat až do ledna 2018. Poté i ten podstoupí úpravy a bude na několik měsíců zakrytý plachtou. Astrolábu se vrátí autentičtější podoba a restaurátoři sejmou i kalendářní desku. Celková oprava bude stát 48 milionů korun (více o opravách zde).

Magistrát přemýšlí o možnosti, že by v této dobé orloj nahradila jeho projekce.