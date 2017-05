Starosta Mělníka řídil podnapilý, naboural lavičku i budovu úřadu

Při své jízdě Mělníkem v sobotu večer starosta nejdříve narazil do lavičky, kterou poškodil a poničil si tím i kolo u vozu. V jedné z ulic pak naboural do zaparkovaného auta a při parkování u městského úřadu narazil i do budovy.

„Šedesátiletý řidič na místě dechovou zkoušku odmítl a vyžádal si lékařské vyšetření spojené s odběrem krve. Vzhledem k tomu, že vykazoval známky opilosti, mu policisté zadrželi řidičský průkaz,“ sdělila iDNES.cz mluvčí policie Markéta Johnová.

Sám starosta ale přiznal, že řídil podnapilý. Dechovou zkoušku prý odmítl, protože odběr krve ukáže přesnější výsledky.

„Byl jsem u zahradnické školy na degustaci vín, pak jsem sedl do auta a jel. Myslel jsem, že pět set metrů dojedu, ale nedojel jsem. zachoval jsem se špatně, neměl jsem do toho auta vůbec sedat,“ uvedl pro iDNES.cz starosta.

Za své jednání už se omluvil na webu města s tím, že na sebe bere plnou zodpovědnost za důsledky svého chování. „Je mi to nesmírně líto. Toto zkratkovité jednání beru jako své lidské selhání,“ napsal.

Nehoda se obešla bez zranění. „Zda muž řídil pod vlivem alkoholu a zda se dopustil přestupku či trestného činu, je předmětem dalšího šetření. Bude záležet na výsledcích odběru krve,“ dodala Johnová.

Škodu prý starosta uhradí. „Počítám s tím, už počítám, jakou škodu jsem napáchal. Uhradím všechny náklady s tím spojené,“ kál se.