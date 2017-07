VIDEO: Rizika na budoucí dálnici D4. Přechod i rozjíždějící se autobusy

Ředitelství silnic a dálnic se svým plánem proměnit na regulérní dálnici i zbývající úsek silnice I/4 mezi Pražským okruhem a Jílovištěm narazilo. Obcím v okolí komunikace se nelíbí nezbytná omezení, která by to přineslo. Zmizet by mohly některé autobusové zastávky, po jednom nájezdu a přechodu.

Ministr dopravy Dan Ťok situaci uklidňoval příslibem, že materiál ŘSD je jen prvním návrhem a úřady se o jeho definitivní podobě budou s lidmi a samosprávami bavit. Co v plánech ale takřka jistě zůstane, je zrušení přechodu pro chodce ve zbraslavské místní části Baně.

VIDEO: Přejít čtyřproudovou silnici na Strakonické ulici v Praze je velmi nebezpečné Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Přechod je jedním ze dvou v Praze, které přetínají víceproudovou komunikaci dálničního typu. Ten druhý, který kříží čtyřproudovku I/7 u ruzyňského letiště, ovšem chrání semafory. Zbraslavská zebra se před řidiči chvátajícími do Prahy vynořuje po průjezdu táhlým obloukem. Nařízenou padesátku tu mnoho aut nerespektuje (situaci na tomto místě jsme podrobně popsali zde).

Štěstím je, že zbraslavský přechod využívá jen málo chodců. Ti budou jednou překonávat rušnou silnici po nadchodu. Stavět se ale začne nejdříve za sedm až deset let.

VIDEO: Autobusům chybí na Strakonické připojovací pruhy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dalším úskalím jsou zastávky příměstské autobusové dopravy. Jen v úseku Praha - Jíloviště jsou tři v každém směru. Na dálnici D4 mezi Jílovištěm a Mníškem pod Brdy jsou další tři páry. Zastávkové zálivy nemají žádné nebo jen minimální připojovací pruhy. Autobusy tak vjíždějí mezi rozjetá auta nebezpečně pomalu. Ve špičce se to opakuje až dvanáctkrát za hodinu.

Zatímco ŘSD jako jednu z variant navrhuje zastávky zrušit a nechat i přímé „rychlíkové“ spoje zajíždět po místních komunikacích do obcí (psali jsme zde), ministr dopravy Ťok se přimlouvá za jejich zachování. Bude to ale znamenat dálnici v jejich okolí rozšířit, aby se vybudovaly bezpečné připojovací pruhy.

VIDEO: Nájezd u Jíloviště se možná zruší Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zděšení v šestisethlavém Jílovišti vyvolal nápad zrušit jeden ze zdejších nájezdů na dálnici, kudy se napojuje provoz z místních komunikací do směru na Prahu. Další nájezd je sice o pouhých třináct set metrů dál na opačném konci Jíloviště, veškerá auta by k němu ale musela projet skrz celou vesnici.

„Přes Jíloviště by jezdila auta z okolních obcí, jako jsou Všenory, Trnová, Řitka. Dohromady asi deset tisíc aut denně,“ zlobí se starosta Vladimír Dlouhý.

Potíž je, že nájezd neodpovídá dálniční normě, jelikož řidičům neposkytuje dostatečně daleký rozhled. I tady ale existují kompromisní řešení, jako je omezení rychlosti nebo stavební úpravy.