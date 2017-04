Středočeští hokejisté razí cestu změny. Krajská liga má odvážný střih

V minulé sezoně vyhráli krajskou soutěž a vybojovali si postup výš, nezávisle na pozdějším administrativním rozšíření krajské ligy. Přesto je šéf neratovického hokeje Martin Chabada jedním z mála, kdo zatím není z inovace nejvyšší středočeské soutěže přehnaně nadšený.

„Přijde mi, že nás na ryze amatérskou soutěž čeká až příliš mnoho zápasů,“ uvedl někdejší extraligový útočník Martin Chabada.

Jak to myslíte? V základní části se bude hrát 22 zápasů, což je stejné jako v předchozí sezoně.

Třeba my jsme s Neratovicemi hráli play-off až do konce, a když nám končila sezona, tak Sparta už měla čtrnáct dnů po ní. To mi přijde na amatéry divné.

Nikdo vás ale přece nenutil postup do krajské ligy přijmout.

Uhráli jsme si ho na ledě, sportovně tam patříme. Kluci si vyšší soutěž zaslouží, zkusí si to a uvidíme, jak to dopadne.

Byli jste nalosováni do skupiny Západ, která na první pohled vypadá o dost silnější. Komplikace?

Samozřejmě jsme na to koukali. Ale tak co, popereme se s tím, stejně s losem nic nenaděláme. Třeba se nám povede překvapit.

Bude pro vás sezona výhodnější alespoň třeba díky lepší dosažitelnosti soupeřů?

Myslím, že to nehraje roli. My nemáme k dispozici autobus, na zápasy jezdíme auty. A jestli trvá cesta padesát minut nebo něco málo přes hodinu, to nehraje roli. Loni jsme měli ve skupině Bořetice, tam to bylo 130 kilometrů, jinak to žádné dálky nebyly.

Vaše výborné fanoušky určitě potěší třaskavé derby proti sousednímu Mělníku, které díky vašemu postupu přibylo do programu.

Zápasy proti Mělníku budou určitě dobré. Na druhou stranu, loni jsme měli derby proti Kralupům, teď proti Mělníku, jen se to vystřídalo. Koukám i jinam, co to našim fanouškům přinese. Na některé stadiony chodí třeba jen padesát lidí, což je bída.