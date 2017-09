Při vyšetřování nehody na D7 naboural do policejního auta další vůz

16:59 , aktualizováno 16:59

Kuriózní nehoda s dominovým efektem se stala na dálnici D7 u Tuchoměřic. Nejprve tam nabourala řidička škodovky, během vyšetřování nehody pak ve stejném místě havaroval i řidič fordu. Jeho auto se odrazilo, nabouralo do policejního vozu, a to narazilo do auta řidičky.