Doba hájení skončila. Hospodští se obávají, jak to bude s kuřáky v zimě

Města a obce ve středních Čechách s kuřáky před hospodami zatím nezápasí, ale hospodští se obávají, co jim přinese zima. Kuřáci jsou odsouzeni k tomu, aby si zapálili na zahrádkách a terasách. Kde nic takového není, musí na ulici.

Některé hospody dbají na přísný zákaz kouření už od konce května, kdy vešel v platnost, jinde byly k dýmu v místnosti zatím benevolentní.

„Vím o několika barech a putykách, kde to fungovalo tak, že v půl jedenácté večer umístili na dveře ceduli ‚uzavřená společnost‘, dali na stoly popelníky a začalo se kouřit,“ říká například Marek K. z Příbrami.

Dodává: „Kamarádovi se dokonce stalo, že šel večer kouřit před hospodu, a vrchní za ním vyběhl a nahnal ho zpátky dovnitř s tím, že by to smrdělo lidem do oken.“

Právě zápach obtěžující sousedy hospod a větší hluk a nepořádek v ulicích jsou problémy, které protikuřácký zákon paradoxně přinesl. Lidé totiž tráví více času venku před hospodou.

Podle středočeských strážníků však zatím situace není nijak kritická. Problémy se vyskytují jen u několika konkrétních podniků, většinou se stížnosti opakují u těch, které jsou umístěné v obydlených částech měst.

Lidé si stěžují na hluk před hospodou

Nárůst počtu stížností zaznamenali například v Brandýse nad Labem. „Městská policie registruje zvýšený počet narušení nočního klidu, pravděpodobně v souvislosti s tím, že lidé chodí kouřit před restaurace,“ říká brandýská mluvčí Zdeňka Tichá, podle níž městská policie v lokalitách, kde se objevily stížnosti, zvýšila četnost kontrol.

Podobně na tom jsou v Kolíně nebo v Mladé Boleslavi. „U nás jsme v souvislosti s novým protikuřáckým zákonem zaznamenali zvýšené množství stížností obyvatel. Týkají se především rušení nočního klidu na předzahrádkách restaurací, kde se sice po 22. hodině již neobsluhuje, ale hosté vycházejí kouřit ven před podniky, ať už na předzahrádky, nebo na chodník,“ popisuje mladoboleslavská mluvčí Šárka Charousková.

Mladoboleslavská městská policie se proto v posledních týdnech na zahrádky a okolí hospod více zaměřuje a dle Charouskové jí v tom pomáhá i kamerový systém.

Popelníky nebylo potřeba

„U nás v Nymburce je to zatím bez problémů, žádné větší množství stížností například na hluk od lidí postávajících před hospodami jsme nezaznamenali,“ ujišťuje starosta Pavel Fojtík.

V Mělníku zprvu uvažovali nad tím, že bude nutné před hospody dát kvůli nedopalkům popelníky, nakonec to ale nebylo potřeba.

„Zpočátku jsme kvůli většímu množství nedopalků na ulici zvažovali rozmístění nových odpadkových košů před provozovny, ale jejich majitelé si to vyřešili sami,“ říká Milan Schweigstill, mělnický místostarosta, dle kterého kuřáci výraznější problémy městu nečiní.

Strážníci se s hospodskými shodují na tom, že skutečný dopad protikuřáckého zákona se v hospodách i v jejich okolí projeví až s příchodem chladného počasí.

„Na hluk ze zahrádek a ulic, obzvláště v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli, si stěžovali někteří občané v letním období i v předchozích letech. Nejde tedy říci, že by šlo o nové problémy, které způsobil protikuřácký zákon,“ upozorňuje rakovnická mluvčí Alida Štulajterová.

Podle velitele říčanské městské policie Václava Řezáče je na hodnocení dopadů zákona na pořádek ve městě zatím ještě brzy. „Uvidíme, co s tím udělá zima, určitě ale na kuřáky ani na hospodské nechystáme žádný hon,“ ujišťuje Řezáč.

Obavy z likvidace i klid

Hospodští jsou v kritice protikuřáckého zákona zajedno, paušální zákaz se většině z nich nelíbí, někde mají o své živobytí dokonce obavy.

Například provozovatel příbramské Restaurace U Šaška se domnívá, že to pro něj může být likvidační: „Zlomí nám to vaz. Všichni se teď hrnou ven, vůbec nevím, co budou dělat, až bude zima,“ obává se Tomáš Pícha, kterému prý už teď zákazníci ubývají.

Naopak vesnický hospodský Martin Malý z Kel je v klidu, sám od sebe totiž svou vesnickou hospodu prohlásil za nekuřáckou už před třemi lety a na návštěvnosti se to negativně neprojevilo.

„Osobně jsem před necelými čtyřmi lety přestal kouřit a po povodních v roce 2013 jsem měl navíc celou hospodu nově vybavenou, tak jsem v ní kouření zakázal. Pár lidí si na to samozřejmě stěžovalo, ale tak 70 procent z nich to uvítalo. O pár zákazníků jsem sice přišel, ale jiní mi přibyli, například starší lidé nebo maminky s dětmi,“ říká Martin Malý. I on však rezolutně dodává, že se mu protikuřácký zákon nelíbí: „Hospodští by si o zákazu kouření měli rozhodovat sami.“