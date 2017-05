Nekupujte SUV, nabádá pražský magistrát řidiče v nové kampani

Velká ekologická zátěž, vysoký nárazník, přes který řidiči nevidí, jestli jim do cesty nevběhlo dítě i obtížné hledání parkovacího místa. To jsou podle magistrátu hlavní důvody, kvůli kterým by řidiči měli kupovat jiné vozy než SUV. Všechny uvedené důvody také Praha demonstruje ve videu, které nechala natočit za 50 tisíc korun a poté ho umístila na Youtube.

„Cílem videa je upozornit na reklamami často skryté nevýhody a to zejména proto, že dle statistik počet těchto vozidel stále narůstá a dopady se začínají projevovat. Chceme proto, aby se lidé nejdřív zamysleli, než si toto auto pořídí. Upozornit na tyto nevýhody nepřinese sice nikomu peníze, ale pomůže zlepšit život ve městě,“ uvedl koordinátor projektu Čistou Stopou Prahou Lukáš Eršil.

Podle jednoho z majitelů vozu SUV, Dominika Táborského, ale nejde všechna tato auta zařadit do jedné škatulky.

„Co se týče vozů SUV, je potřeba říct, že segment je hrozně široký na nějaké plošné označovaní - od Hyundai Tucson po Jeep Grand Cherokee. Není úplně pravda, že z SUV není obecně vidět. Vyšší posed dokonce umožňuje širší zorné pole při výhledu z bočních oken,“ oponuje Táborský.

Problém nevidí ani v případě parkování. „Auto není delší než sedany vyšší třídy, a ani výška nebývá reálně překážkou. SUV může představovat problém spíš pro řidiče jedoucí za ním, kteří přes vůz nemusí dobře vidět,“ dodává.

Video je součástí magistrátní kampaně, která na svých webových stránkách informuje o městské dopravě a jejích dopadech na životní prostředí.

„Kampaň má motivovat občany Prahy, aby se na základě objektivních informací zamysleli nad způsobem dopravy, který využívají, a nad tím, jestli je pro ně skutečně nejvýhodnější i s ohledem na dopad na jejich zdraví a okolní prostředí,“ říká Eršil.

V současné době probíhá v rámci kampaně také projekt Blinkr od srdce, který má upozornit na správné předjíždění cyklistů, nebo téma se sloganem „Lepší káva ve vlaku, než štrúdl na silnici“, která má za cíl motivovat lidi, aby do centra jeli spíš vlakem než autem a vyhnuli se tak hustému provozu. Loni byla v rámci kampaně vydána pěší mapa Prahy. Připravuje se také podzimní Evropský týden mobility, jehož tématem je letos sdílená doprava.