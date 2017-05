Radní nechali natočit klip proti vozům SUV, sami jezdí dlouhými škodovkami

Velké množství emisí, vysoký nárazník, přes který není vidět, nebo rozměry, kvůli nimž je problém najít volné parkovací místo. To jsou hlavní argumenty, proč by si podle pražského magistrátu neměli řidiči pořizovat do města velká SUV. Magistrát proto natočil video, ve kterém nabádá řidiče, aby si vozy SUV nekupovali (víc o kampani zde).

Video okamžitě vyvolalo u veřejnosti rozporuplné reakce. Mnozí z tisíců lidí, kteří během pár dní klip viděli, s bojem proti velkým osobním autům nesouhlasí. Kampaň si však našla i své zastánce. Je ale otázka, jak se po městě pohybují sami představitelé magistrátu. Všech jedenáct radních má totiž k dispozici robustní limuzíny Škoda Superb, většina z nich pak vlastní i soukromý automobil.

Například náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) tvrdí, že využívá při cestování po metropoli všechny dostupné druhy dopravy.

„Ráno jezdím rád hromadnou dopravou, ale přes den nestíhám mezi schůzkami běhat po tramvajích a autobusech,“ vysvětluje, proč využívá služební vůz.

„Když mám jednání v budově ministerstva práce a sociálních věcí, obvykle jezdím tramvají číslo 17, protože je to z magistrátu nejrychlejší. Ale zase existují místa, kde se to nedá jinak než autem,“ dodává Dolínek. Zároveň přiznává, že sám dříve jezdil i SUV Subaru Forester, nyní vlastní starší Superb Combi.

Autem cestuje až po úrazu

To primátorka Adriana Krnáčová (ANO) aktuálně žádné auto nevlastní. „Pokud pracuji, jezdím služebním vozem, a jinak se snažím chodit pěšky a využívat MHD,“ vysvětluje. Naopak náměstkyně Petra Kolínská (Zelení/Trojkoalice) luxusní vůz i s řidičem jako jediná z rady odmítla.

Při cestách po Praze obvykle jezdí hromadnou dopravu nebo chodí pěšky. Až tento týden musela udělat výjimku. „Od pondělí používám auto jako kompenzační pomůcku na cestu do práce, neboť mám zlomený kotník,“ poukazuje Kolínská na nedávný úraz.

Typ auta a počet

Škoda Citigo - 7

Škoda Fabia (Combi) - 3

Škoda Rapid Spaceback - 1

Škoda Octavia (Combi) - 12

Škoda Superb - 14

Suzuki Jimny - 2

Mercedes Vito a Viano - 3

VW Transporter - 3

Ford Transit - 1

Citroën - 1 celkem: 47

Mezi radními je i jeden, který „nedoporučovaným“ SUV jezdí. Jan Wolf, který má na starosti oblast kultury, ho prý používá pouze o víkendech nebo na cesty mimo Prahu. Během pracovního týdne pak volí kombinaci služební auto a MHD.

Stejné preference má i radní pro školství Irena Ropková (ČSSD), která ještě donedávna vlastní vůz neměla. „Svoje první auto jsem si pořídila až zhruba před dvěma měsíci v souvislosti s narozením syna, zejména pro cesty k lékaři nebo větší rodinné nákupy,“ vysvětluje důvody, proč se ke koupi rozhodla.

Náměstkyně Eva Kislingerová (ANO), která má ve své gesci finance a rozpočet, zase uvádí, že nejčastěji jezdí vlastním menším audi a služebním superbem. Pokud je to však možné, preferuje vyrazit na cestu pěšky.

V jiné situaci než ostatní jsou radní žijící přímo v Praze 1. Mezi ně patří Daniel Hodek (ČSSD), který to nemá daleko na magistrát ani na radnici první městské části, kde je zároveň místostarostou. Proto také nejčastěji chodí pěšky.



„Je to pro mě pohodlnější, zdravější a často i rychlejší. Soukromé auto používám na cesty mimo Prahu,“ říká Hodek. Služebním autem do práce nejezdí ani Karel Grabein Procházka, který je radním pro majetek a bývalým zastupitelem Prahy 1, nemusí tedy každodenně absolvovat dlouhé cestování ucpaným městem.

Pražský magistrát je rozmístěn v několika budovách především v centru města. Přesto je vybaven vozovým parkem, který podle mluvčího Víta Hofmana aktuálně čítá celkem 47 aut. Kromě čtrnácti černých superbů určených především radním nechybějí ani dvě menší SUV Suzuki Jimny, deset octavií nebo dodávky Volkswagen Transporter či Mercedes Vito.