Zavřete truhlárnu, ohrožuje žáky, žádá pražská škola. Radnice firmu brání

Sto padesát žáků a padesát pedagogů ohrožených na životě. Takto dramaticky popisuje ředitel konzervatoře Taneční centrum Praha Antonín Schneider situaci v areálu u ulice Pod Žvahovem v Praze 5, kde kromě tanečního centra a prvního stupně ZŠ Kořenského sídlí i firma Dantik, jež se věnuje výrobě a restaurování obrazových rámů.

Ta má v areálu výrobnu, jednu ze svých prodejen a také sklad. Právě proto denně ke dvěma budovám, které firma využívá, přijíždějí zákazníci v automobilech a nákladní vozy s dodávkami materiálu.

„Kvůli neustále projíždějícím autům nebo couvajícím náklaďákům se nám dlouhodobě nedaří zajistit bezpečnost našich žáků,“ říká Schneider a jako příklad uvádí incident z letošního června, kdy jeden z nákladních automobilů narazil vrchem kabiny do kovové příjezdové brány, kolem které se v té době pohybovalo několik žáků tanečního centra.

Událost skončila podle vedení konzervatoře jen vystrašenými žáky, ale v budoucnu by mohlo dojít i ke zraněním. Škola proto vyzývá Prahu 5, aby firmě Dantik vypověděla nájemní smlouvu.

Podle radnice Prahy 5, která má celý areál ve správě, je však bezpečnost žáků zajištěna dostatečně. „Nemyslím si, že by ta situace byla riziková. Přesto jsme ale před prázdninami zprovoznili měřič rychlosti, který hlídá maximální povolenou rychlost deset kilometrů v hodině,“ říká místostarosta Prahy 5 Vít Šolle (KDU-ČSL), na kterého spolu s radním Pavlem Richterem (TOP 09) podalo Taneční centrum Praha trestní oznámení. Druhý jmenovaný se kvůli obavám z kroků vedení tanečního centra k situaci odmítl vyjádřit bez konzultace s právníky.

O maximální bezpečnost žáků podle slov majitele Danila Česala usiluje i firma Dantik. „Posunuli jsme začátek pracovní doby tak, aby se auta nepotkávala s žáky, kteří jdou do školy. Ve spolupráci s radnicí jsme do areálu instalovali například retardéry a to, kdo do areálu vjíždí, kontrolujeme pomocí videotelefonu před branou,“ vyjmenovává Čekal.

Nejde o veřejnou vybavenost

Problém je však podle Schneidera také v tom, že přítomnost firmy v areálu neodpovídá platnému územnímu plánu a Dantik je tak v místě neoprávněně. Pozemek, na kterém se areál rozkládá, je totiž označen jako takzvaná veřejná vybavenost. „Do toho podnikání firmy Dantik nespadá,“ říká Schneider.

Podle mluvčího Institutu plánování a rozvoje Adama Švejdy současný územní plán skutečně nedovoluje, aby na ploše, která je vymezena jako veřejná vybavenost, byla výrobna. „Navíc pokud se jedná o truhlářskou dílnu, tak hraje roli i hluk a prašnost,“ říká Švejda.

Firma Dantik však argumentuje tím, že slouží zároveň i jako školské zařízení, do jehož dílen docházejí truhlářští učni. Navíc jde podle majitele spolu s výtkami ohledně bezpečnosti pouze o zástupné důvody pro to, aby celý areál získal ředitel tanečního centra Schneider pro své podnikání. Podobný názor má také radní Prahy 5 Šolle. „Pan Schneider má na firmu Dantik spadeno už asi deset let,“ poznamenává radní.

Nová bezpečnostní opatření?

Vedení konzervatoře chce kvůli bezpečnosti od 1. září zavést zpřísněná bezpečnostní opatření v celém areálu. Přístup do něj by podle představ ředitele Schneidera měli mít pouze pracovníci tanečního centra a ZŠ Kořenského, žáci obou škol a jejich rodiče, zaměstnanci firmy Dantik a také zástupci městské části. Ostatní osoby, tedy i zákazníci truhlářské firmy, se mají v areálu pohybovat jen v doprovodu oprávněné osoby.

„Odpovědnost za zdraví žáků má ředitel školy. Pokud by se něco stalo, vina by padla na mě,“ vysvětluje Schneider, proč by měla taneční škola na pohyb v areálu dohlížet.

S novými pravidly nesouhlasí městská část. „Je přinejmenším zvláštní, pokud chce jeden z nájemníků zavádět opatření, ke kterým není kompetentní. Není prostě možné, aby jeden nájemník nějakým způsobem hlídkoval u hlavního vchodu a omezoval přitom jiného nájemníka,“ říká radní Šolle. Radnice by prý takový krok nemohla tolerovat.

„Doufám však, že k ničemu podobnému nakonec nedojde,“ uvádí Šolle a dodává, že v nájemních smlouvách se nájemníci zavázali, že budou akceptovat v areálu přítomnost osob, které souvisí s činností kteréhokoliv dalšího nájemníka.