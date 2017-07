Poslední účastníci nelegální technoparty odjíždí, čeká je jiná akce

Na louce ale stále zůstává zhruba dvacítka aut, protože jejich řidiči musí počkat, až nebudou pod vlivem alkoholu nebo drog. „Na místě je státní pořádková jednotka, která situaci monitoruje,“ sdělila policejní mluvčí Petra Potočná.

Bližší informace k počtu a druhu přestupků, které technaři za víkend napáchali, bude mít policie v úterý.

Po třech dnech si tak oddychl starosta obce Oseček Armin Delong. „Pár lidí ještě na louce zůstalo. Podle informací policie se nejspíše přesunou do Milovic, kde bude technoparty údajně pokračovat,“ řekl.

Ve čtvrtek totiž začne v Milovicích Let it Roll, který se prezentuje jako největší drum and bassový festival na světě. Narozdíl od této technoparty je však tato akce legální. „Lze předpokládat, že někteří účastníci technoparty budou přečkávat ony tři dny na různých místech v okolí, kde budou na akci čekat,“ sdělil policejní mluvčí Jakub Vinčálek.

Louku má podle starosty pronajatou od zemědělského družstva okolo patnácti majitelů. „Jim vlastně žádná škoda nevznikla, hůře je na tom JZD Agro Sokoleč. Až bude louka vyklizena, tak se na ni přijedou podívat a spočítat škody,“ dodal.

Konaní dalších podobných akcí chtějí zastupitelé obce zamezit vyhláškou, která by umožnila umístit zákazové značky na obecní přístupové cesty.

Účastníci technoparty se začali sjíždět v pátek večer a v noci na sobotu. Od organizátora akce obdrželi předem souřadnice. O chystané akci nevěděl majitel ani vedení obce, policie po stížnostech na hluk okolí louky uzavřela, aby už na ni nemohlo víc lidí.

Někteří přesto přicházeli lesem (psali jsme zde). Akce se účastnilo šest tisíc lidí. Policie je průběžně vyzývala k ukončení akce, to však ignorovali. Místo monitoroval i antikonfliktní tým. Akce skončila v neděli po poledni, někteří technaři ale na místě setrvali, protože nebyli v takovém stavu, který by jim dovoloval odjet.